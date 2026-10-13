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Unfall

E-Scooter-Fahrer (14) nach Lkw-Crash in Lebensgefahr

E-Scooter-Fahrer (14) nach Lkw-Crash in Lebensgefahr
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein 14-Jähriger kollidiert in Wien-Liesing mit einem Lkw – der Rettungshubschrauber bringt ihn unter Reanimation in den Schockraum.

Ein 14-jähriger Junge wurde bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Wien-Liesing lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien war der Jugendliche mit einem E-Scooter unterwegs, als es zur Kollision mit einem Lkw kam. An der Unfallstelle wurden zwei Lkw festgestellt – welches der beiden Fahrzeuge am Zusammenstoß beteiligt war, ist bislang ungeklärt.

Reanimation im Hubschrauber

Die Berufsrettung Wien übernahm unmittelbar nach dem Unfall die notfallmedizinische Versorgung des Jungen. Anschließend wurde er mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wobei der Transport unter laufender Reanimation in den Schockraum erfolgte.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern an.

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welcher der beiden Lkw an dem Zusammenstoß beteiligt war.

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