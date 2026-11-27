Serbien wählt am 27. Dezember einen neuen Präsidenten. Wahlberechtigte, die ihre Stimme im Ausland abgeben möchten, müssen sich spätestens bis zum 5. Dezember anmelden, auch wenn sie bei der vergangenen Wahl bereits dort gewählt haben.

Für serbische Staatsbürger in Österreich und Deutschland läuft eine wichtige Frist: Bis Samstag, 5. Dezember 2026, um Mitternacht serbischer Ortszeit muss die Anmeldung für die Stimmabgabe im Ausland erfolgen. In Österreich und Deutschland gilt dieselbe Uhrzeit. Das serbische Verwaltungsministerium hat die entsprechenden Informationen am 26. November veröffentlicht.

Die frühere Anmeldung reicht nicht aus

Wer bei der Parlamentswahl im Oktober bereits in einer serbischen Auslandsvertretung gewählt hat, sollte nicht davon ausgehen, automatisch auch für die Präsidentschaftswahl registriert zu sein. Das serbische Generalkonsulat in Stuttgart weist ausdrücklich darauf hin: Für die bevorstehende Wahl ist eine neue Anmeldung erforderlich. Die frühere Teilnahme an einer Auslandswahl ersetzt diesen Antrag nicht.

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Die Anmeldung erfolgt über eine serbische diplomatisch-konsularische Vertretung. Welche Formulare, Einreichungswege und gegebenenfalls zusätzlichen Unterlagen verwendet werden sollen, ist anhand der aktuellen Hinweise der jeweiligen Botschaft oder des Konsulats zu prüfen.

Diese Angaben gehören in den Antrag

Nach der Mitteilung des Verwaltungsministeriums muss der Antrag den Vor- und Nachnamen, den Namen eines Elternteils und die persönliche Identifikationsnummer JMBG enthalten. Hinzu kommen die Gemeinde beziehungsweise Stadt und die Wohnadresse in Serbien sowie Staat und Stadt, in denen die Person bei der bevorstehenden Wahl abstimmen möchte. Erforderlich sind außerdem eine Unterschrift und eine Kontakt-E-Mail-Adresse für die Zustellung von Schriftstücken.

Bei elektronischen Anträgen müssen die dafür geltenden Formvorschriften beachtet werden. Ein gewöhnliches E-Mail ohne die verlangten Unterlagen sollte deshalb nicht mit einer vollständigen Anmeldung gleichgesetzt werden.

Wählerverzeichnis rechtzeitig kontrollieren

Voraussetzung ist die Eintragung im einheitlichen serbischen Wählerverzeichnis. Wer unsicher ist, ob seine Daten dort vollständig und richtig erfasst sind, sollte dies vor der Antragstellung überprüfen. Nach Angaben des Ministeriums ist eine elektronische Abfrage mit JMBG und der Registrierungsnummer des serbischen Personalausweises möglich. Zusätzlich stehen entsprechende Funktionen im serbischen eUprava-Portal zur Verfügung.

Wer wahlberechtigt, aber noch nicht eingetragen ist, kann den Antrag auf Aufnahme ins Wählerverzeichnis gleichzeitig mit dem Antrag auf Auslandswahl bei der diplomatisch-konsularischen Vertretung einreichen. Diese leitet die Unterlagen an die zuständige Verwaltung in Serbien weiter.

Der Antrag legt noch nicht das endgültige Wahllokal fest

Die Anmeldung und die spätere Zuweisung zu einem Wahllokal sind zwei unterschiedliche Schritte. Nach der Entscheidung über die Auslandswahllokale erlässt die zuständige serbische Gemeinde- oder Stadtverwaltung einen Bescheid darüber, ob und wo die betreffende Person im Ausland abstimmen kann. Die Abgabe des Antrags allein ist deshalb noch keine Bestätigung eines bestimmten Wahllokals.

Wer die Feiertage in Serbien verbringen möchte, sollte seine Reiseplanung ebenfalls berücksichtigen: Nach bewilligter Eintragung für die Auslandswahl wird die Person für diese Wahl im entsprechenden Auslandswählerverzeichnis geführt, nicht zugleich im Verzeichnis ihres Wohnorts in Serbien.

Nicht bis zum letzten Abend warten

Das Generalkonsulat in Stuttgart empfiehlt, Anträge möglichst früh einzureichen, damit sie rechtzeitig bearbeitet und weitergeleitet werden können. Für die Praxis heißt das: Unterlagen vollständig vorbereiten, die aktuellen Hinweise der zuständigen Vertretung beachten und anschließend auch den Bescheid beziehungsweise die Informationen zum Wahllokal kontrollieren.

Der entscheidende Termin liegt nicht erst am Wahltag, sondern bereits am 5. Dezember. Wer in Österreich oder Deutschland wählen möchte, sollte die Anmeldung deshalb jetzt erledigen.