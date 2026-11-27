Der serbische Parlamentspräsident Aleksandar Cupic, der derzeit den Präsidenten vertritt, hat beim Gipfel im nordmazedonischen Ohrid erstmals Kroatiens Präsidenten Zoran Milanovic getroffen.

Cupic und Milanovic gaben sich vor dem gemeinsamen Fotografieren die Hand, wie Espreso berichtet. Danach setzten sie das Programm des Gipfels fort. Laut Blic.rs nannte Cupic in seiner Rede die Präsidentenwahl in Serbien und äußerte sich zur Deklaration im Brdo-Brioni-Prozess.

Wahl für das Präsidentenamt ausgeschrieben

Die Wahl für das Präsidentenamt schrieb Cupic laut RTS am 26. November aus, wie er in Ohrid sagte. Gewählt wird am 27. Dezember.

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Was sagte Cupic zur Außenpolitik?

Cupic erklärte, seine derzeitigen Befugnisse umfassten nicht, die Staatspolitik zu formulieren und umzusetzen. Zur serbischen Außenpolitik sagte er: „Man sagt, einen ersten Eindruck kann man nur einmal hinterlassen, daher bin ich weder befugt noch willens, derzeit Details der Außenpolitik meines Staates darzulegen. Ich versichere Ihnen, sie wird ausgewogen, berechenbar und konsequent sein.“

Die Bildung der serbischen Regierung und die Vorstellung ihres Programms erwarte er in angemessener Frist.

Zum vorgeschlagenen Text der Deklaration im Brdo-Brioni-Prozess, einem regionalen Gipfelformat westlicher Balkanstaaten und Nachbarn, sagte Cupic, Serbien habe tiefes Verständnis für wohlmeinende Ideen. Er betonte: „Es gibt eine klare Verpflichtung gegenüber unseren Bürgern, vitale staatliche und nationale Interessen zu schützen und die Würde in den internationalen Beziehungen zu bewahren.“ Als wichtigste Bedürfnisse der Region nannte er Solidarität und Demokratie.

Von Delcev bis Rudjer Boskovic

Cupic zählte kulturelle Persönlichkeiten der Region auf: Delcev, Njegos, Presern, Andric, Selimovic, Krleza und Kadare sowie Tesla, Pupin und Rudjer Boskovic. Zur regionalen Zusammenarbeit sagte er: „Wir haben einander, Europa und der Welt etwas zu bieten. Ich bin überzeugt, dass wir bewahren, was in unseren Beziehungen gut ist, und verbessern, was sich realistisch verbessern lässt.“

Auch die Lage junger Menschen sprach er an. Dazu sagte er: „Auch wenn ich nicht mehr so jung bin, bringe ich aus Serbien die Heiterkeit und Energie der Jugend mit.“

Ohne die Einbindung junger Menschen in politische Prozesse sei ihr Verbleib in der Region nicht zu erwarten, sagte Cupic.