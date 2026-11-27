Der Flug nach Bangkok wartet schon, doch am Gate in Istanbul endet die Reise. Ein prüfender Blick in den Reisepass reicht dafür völlig aus.

Eigentlich hätte Manuela K. (67) aus Traun Thailand, Vietnam und Kambodscha bereisen sollen, doch für sie war schon in Istanbul Schluss. Kurz bevor sie in die Maschine nach Bangkok steigen konnte, hielt ein Mitarbeiter von Turkish Airlines die Oberösterreicherin wegen Flecken in ihrem Reisepass auf.

Laut der Reisenden betrafen die Verunreinigungen lediglich einige der hinteren, unbeschriebenen Seiten. „Die Seiten mit meinem Foto und den persönlichen Daten sind völlig unversehrt“, sagte sie den „OÖN“. Entstanden sein dürften die Flecken ihrer Vermutung nach bei einem Kuba-Urlaub vor drei Jahren. Aufgefallen waren sie ihr bis dahin nicht. Auch bei den früheren Kontrollen in Wien und Istanbul hätten sich keine Probleme ergeben.

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Weitere Betroffene

Dasselbe Schicksal ereilte eine Tirolerin aus der Reisegruppe, auch ihr wurde die Weiterreise untersagt. Zuvor hatte sich beim Ablösen eines Gepäckaufklebers ein Stück Papier vom Passumschlag gelöst. Beide Frauen mussten die Nacht am Flughafen verbringen, am darauffolgenden Tag ging es für sie per Flug zurück. Bereits einige Tage davor hatte es in Istanbul eine Linzerin getroffen, die wegen eines Machu-Picchu-Stempels in ihrem Reisepass nicht nach Thailand weiterreisen durfte.

Rat der Arbeiterkammer

Willkür sei bei diesem Vorgehen nicht im Spiel, sagt Gernot Fieber vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich. Dürfe ein Passagier im Zielland nicht einreisen, habe die Fluggesellschaft für die Kosten der Rückbeförderung aufzukommen. Aus diesem Grund rät Fieber, Reisedokumente frühzeitig auf Flecken, Risse, nicht amtliche Stempel sowie auf ihre Gültigkeit hin zu kontrollieren. Bestehen Zweifel, sei es besser, gleich einen neuen Reisepass zu beantragen. Die Kosten dafür seien noch immer geringer als jene eines geplatzten Urlaubs.