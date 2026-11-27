Sie tat alles richtig und saß trotzdem im Dunkeln. Kurz darauf buchte ein Stromanbieter Geld für einen Zähler ab, der nicht ihrer war.

Weil ihr der Verbund nach dem Anbieterwechsel den Verbrauch eines fremden Zählers in Rechnung stellte, sollte eine Studentin mehr als 330 Euro bezahlen. Erst als der Verein für Konsumenteninformation (VKI) eingriff, ließ sich der Fall nach monatelangen Schwierigkeiten klären.

Frau Taschner studiert in Innsbruck und verfügt über eine Wohnung in Wien. Für diese vereinbarte sie am 26. März einen neuen Stromliefervertrag. Die Zählernummer gab sie korrekt an, eine Bestätigung bekam sie ebenfalls.

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Wohnung ohne Strom

Vier Tage später, am 30. März, reiste die Kundin von ihrem Studienort in die Wohnung. Dort gab es keinen Strom. Zunächst hieß es, es liege kein gültiger Liefervertrag vor. Anschließend nannte man ihr eine Zählpunktnummer und eine Stromzählernummer, die ihr beide unbekannt waren.

Vor Ort brachte der Entstörungsdienst der Wiener Netze die Versorgung wieder in Gang und setzte den digitalen Stromzähler in Betrieb. Ein Monteur stellte in Aussicht, dass dieser Zähler ausgetauscht werde. Wer für die fehlerhafte Zuordnung verantwortlich war, blieb offen.

Falsche Abbuchungen

Für die Monate April und Mai zog der Verbund insgesamt 250 Euro vom Konto der Kundin ein. Alle Bemühungen, die Sache per E-Mail oder telefonisch zu klären, verliefen ohne Ergebnis. Schließlich suchte sie Hilfe beim Konsumentenschutzverein.

Die Konsumentenschützerin Ruth Haas verlangte vom Stromlieferanten, die Zuordnung des Zählers zu kontrollieren, den provisorischen Stromzähler zu ersetzen und die fehlerhaften Rechnungen zu stornieren.