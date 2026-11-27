Kalte Nächte statt Mutterwärme: Drei Katzengeschwister verbringen die ersten Wochen allein auf einem Parkplatz. Dann ändert sich alles für sie.

Die ersten Lebenswochen haben drei Katzenkinder auf einem Autoabstellplatz in Obermallebarn bei Stockerau verbracht. Kälte, Hunger und ein starker Wurmbefall setzten den Geschwistern zu, ehe sie vom Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins in Stockerau aufgenommen wurden. Die Jungtiere hören auf die Namen Martin, Alica und Siglinde. Eine Katzenmutter, die ihnen auf dem Abstellplatz Schutz geboten hätte, gab es nicht.

Medizinische Versorgung

Starker Durchfall und der damit einhergehende Flüssigkeitsverlust hatten die Tiere massiv geschwächt. Inzwischen sind sie medizinisch versorgt und entwurmt. Langsam beginnen sie, ihre neue Umgebung neugierig zu erkunden. Alica und Siglinde sind weiblich und tragen ein orangefarbenes Fell. Bei weiblichen Katzen ist diese Farbe eher selten, denn wegen der Art ihrer Vererbung sind etwa 80 Prozent der roten Katzen männlich.

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Weihnachtsaktion

Nach eigenen Angaben hat der Österreichische Tierschutzverein heuer schon mehr als 100 Katzen gerettet. Viele davon stammen von nicht kastrierten Freigänger- oder Bauernhofkatzen ab. Die medizinische Betreuung der oft schwer kranken Tiere ist laut dem Verein mit hohen Kosten verbunden. Im Zuge seiner Weihnachtsaktion bittet er daher um Unterstützung.