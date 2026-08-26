Schreie aus Müllcontainer: Bewohner entdecken zwei Katzenbabys

Zwei Katzenbabys, ein Müllcontainer, eine erschreckende Entdeckung – der Fall aus Oberösterreich sorgt für Empörung.

Bewohner eines Wohnblocks in Ostermiething im Bezirk Braunau am Inn hörten vor wenigen Tagen verzweifelte Tierschreie aus einem Müllcontainer – und entdeckten darin zwei etwa acht Wochen alte Katzenjunge. Die Finder brachten die Tiere zum Tierschutzhof Pfotenhilfe, wo sie seither versorgt werden.

Zeugen gesucht

„Der Täter hat bewusst in Kauf genommen, dass diese hilflosen Babys ersticken, verdursten, verhungern oder sogar von der Müllpresse zerquetscht werden“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Organisation ruft nun Zeugen auf, sich zu melden. Hinweise können über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at übermittelt werden. Darüber hinaus spricht sich Stadler für eine verpflichtende Kennzeichnung aller Katzen per Chip sowie für regelmäßige und engmaschige Kontrollen bei privaten Tierhaltern aus.