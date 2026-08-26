KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Zeugen gesucht

Schreie aus Müllcontainer: Bewohner entdecken zwei Katzenbabys

Schreie aus Müllcontainer: Bewohner entdecken zwei Katzenbabys
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Zwei Katzenbabys, ein Müllcontainer, eine erschreckende Entdeckung – der Fall aus Oberösterreich sorgt für Empörung.

Bewohner eines Wohnblocks in Ostermiething im Bezirk Braunau am Inn hörten vor wenigen Tagen verzweifelte Tierschreie aus einem Müllcontainer – und entdeckten darin zwei etwa acht Wochen alte Katzenjunge. Die Finder brachten die Tiere zum Tierschutzhof Pfotenhilfe, wo sie seither versorgt werden.

Zeugen gesucht

„Der Täter hat bewusst in Kauf genommen, dass diese hilflosen Babys ersticken, verdursten, verhungern oder sogar von der Müllpresse zerquetscht werden“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.

Die Organisation ruft nun Zeugen auf, sich zu melden. Hinweise können über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at übermittelt werden. Darüber hinaus spricht sich Stadler für eine verpflichtende Kennzeichnung aller Katzen per Chip sowie für regelmäßige und engmaschige Kontrollen bei privaten Tierhaltern aus.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Nachruf
Hollywood-Ikone tot: Tim Curry stirbt mit 80 Jahren
| Flutkatastrophe
Nepal versinkt im Schlamm: Hunderte vermisst (VIDEO)
| Tauziehen
Vizeweltmeister im Visier: Serbien schnappt sich Österreichs Juwel?
| Verkehrsversuch
ASFINAG dreht Auffahrten zu – Diese Autobahn wird zur Stau-Testzone
| Polizeiskandal
Polizist erklärte Vermisste für sicher – dann wurden ihre Leichen gefunden
MEHR AKTUELLE NEWS