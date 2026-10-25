Adnan und Vedran haben Wien erreicht: Jetzt zählt weiterhin jede Spende für die Kinder in Cazin

Drei Tage, unzählige Kilometer und ein gemeinsames Ziel: Vedran Zolota und Adnan Lojic haben es geschafft. Am heutigen Sonntag erreichten sie pünktlich um 16 Uhr die bosnisch-herzegowinische Botschaft in Wien. Auf den letzten 15 Kilometern bekamen sie dabei prominente Unterstützung.

Was am Freitag in Linz begonnen hatte, endete heute mit einem emotionalen Empfang in Wien: Vedran Zolota und Adnan Lojic kamen um Punkt 16 Uhr bei der Botschaft von Bosnien und Herzegowina an. Hinter ihnen liegen drei Tage voller Kilometer, Anstrengung und Durchhaltevermögen – alles für ein Ziel: 25.000 Euro für einen dringend benötigten Lift an einer Schule im bosnischen Cazin zu sammeln.



Mehr zum Thema Vedran und Adnan laufen für Kinder in Cazin: 25.000 Euro sind das Ziel

⇢

Initiiert wurde das Projekt von Society 4 Life. Für KOSMO war von Anfang an klar, dass diese Initiative mehr als nur Berichterstattung verdient. Deshalb haben wir nicht nur über den Lauf berichtet und unsere Community zum Spenden aufgerufen, sondern auch aktiv versucht, zusätzliche Reichweite und Unterstützer für das Projekt zu gewinnen. Der bekannte Content Creator Erik „SatansBratan“ Seidl ließ sich nicht lange bitten und lief die letzten 15 Kilometer gemeinsam mit Vedran und Adnan bis ins Ziel. Wir bedanken uns herzlichst für seinen Support.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gemeinsam ins Ziel

So wurden aus zwei Läufern auf den letzten Kilometern drei. Vedran, Adnan und Erik erreichten schließlich gemeinsam die bosnisch-herzegowinische Botschaft, wo sie von Ramiz Radonja, Erstem Botschaftssekretär der Botschaft von Bosnien und Herzegowina in Wien, empfangen wurden.

6.700 Euro gesammelt

Doch mit dem Zieleinlauf in Wien ist die eigentliche Mission noch nicht beendet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sind rund 6.700 Euro zusammengekommen. Das große Ziel liegt bei 25.000 Euro. Mit dem Geld soll ein Lift für eine Schule in Cazin finanziert werden, damit sich auch Kinder im Rollstuhl möglichst selbstständig im Schulgebäude bewegen können.

Muamer Ljubjankic von Society 4 Life bedankte sich am Sonntag ausdrücklich bei KOSMO für die bisherige Unterstützung. Gleichzeitig richtet er einen weiteren Appell an unsere Community: Die Läufer haben ihr Ziel in Wien erreicht – beim Spendenziel fehlen jedoch noch mehr als 18.000 Euro. Deshalb wird weiterhin jede Unterstützung benötigt, um die notwendigen 25.000 Euro zusammenzubekommen.

Jetzt zählt die Community

Vedran und Adnan haben ihren Teil geleistet. Drei Tage lang haben sie Kilometer für Kilometer zurückgelegt. Jetzt können wir alle dazu beitragen, dass aus dieser außergewöhnlichen Aktion auch das gewünschte Ergebnis entsteht.

Jeder Euro bringt das Projekt näher an sein Ziel und damit die Kinder in Cazin ihrem eigenen Lift.

👉 Hier könnt ihr „Run for Kids“ direkt unterstützen:

https://www.gofundme.com/f/runforkids-linz-vienna