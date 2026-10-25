Rauch im Motorraum: Auto fing während der Fahrt Feuer

Plötzlich Rauch unter der Haube, dann Flammen: Auf der Übelbacherstraße wird eine Routinefahrt zum Ernstfall. Die Ursache bleibt offen.

In Deutschfeistritz im Bezirk Graz-Umgebung ist am Samstag ein Auto während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Der 24-jährige Lenker brachte den Wagen zum Stehen, rettete sich aus dem Fahrzeug und kam unverletzt davon. Woran der Brand lag, ist unklar, die Ermittlungen laufen.

Rauch und Flammen

Nach Angaben der Polizei traten während der Fahrt unvermittelt technische Auffälligkeiten im Motorbereich auf. Der Mann blieb stehen, nahm Rauch und erste Flammen im Motorraum wahr und wollte mit einem Feuerlöscher eingreifen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Noch während dieses Versuchs erfasste das Feuer rasch das gesamte Fahrzeug. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung und löschte die Flammen. Der Lenker blieb unverletzt.

Zu dem Vorfall kam es auf der Übelbacherstraße, auf der der 24-Jährige von Peggau in Richtung Deutschfeistritz fuhr. Im Motorraum zeigten sich plötzlich Auffälligkeiten, die laut Polizei eine Rauchentwicklung nach sich zogen.

Als erste Flammen zu sehen waren, stellte der Lenker das Auto ab und stieg aus. Obwohl er sofort selbst mit einem Feuerlöscher gegenzusteuern versuchte, griff der Brand binnen kurzer Zeit auf weitere Teile des Wagens über.

Die Feuerwehr brachte den Fahrzeugbrand vollständig unter Kontrolle und löschte ihn. Danach säuberten Straßenmeisterei und Feuerwehr gemeinsam die Fahrbahn, um Rückstände des Einsatzes zu entfernen.

Der beschädigte Wagen, der dem Vater des Lenkers gehört, wurde vom ÖAMTC abgeschleppt. Hinweise auf Verletzte oder weitere beteiligte Fahrzeuge gibt es nicht.

Offene Brandursache

Gesicherte Erkenntnisse zur Brandursache liegen derzeit nicht vor, die zuständigen Stellen ermitteln. Auch die Schadenshöhe ist noch offen.

Gesichert ist lediglich, dass der Lenker unverletzt blieb, weil er rasch anhielt und das Auto verließ, und dass die Einsatzkräfte den Brand eindämmen konnten.

Weitere Informationen werden erwartet, sobald die Erhebungen abgeschlossen sind.