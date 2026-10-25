Drei Autos in Flammen – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Mitten in der Nacht zieht dichter Rauch durch Reichenau, drei Autos brennen. Am Brandort sucht nun ein Ermittler nach Spuren.

Gegen 1 Uhr nachts hat in Innsbruck-Reichenau ein Feuer drei unter einem Carport abgestellte Autos erfasst. Eines davon ist komplett zerstört, die beiden anderen wurden schwer beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und stuft den Brand nach ersten Erkenntnissen als Brandstiftung ein.

Ausgangspunkt war ein Carport in Innsbruck-Reichenau. Binnen kürzester Zeit loderten dort drei Fahrzeuge, dichter Qualm zog durch die Nachbarschaft und bis vor ein angrenzendes Wohnhaus. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und ging unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor.

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Anrainer wurden gegen ein Uhr früh auf das Feuer im Carport aufmerksam. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten alle drei geparkten Autos bereits lichterloh. Eine Ausbreitung auf die Umgebung konnte unterbunden werden. Sichtbare Brandspuren blieben dennoch am Carport selbst und an einem danebenstehenden Müllhäuschen zurück.

Löscheinsatz und Schaden

Mehrere mit Atemschutz ausgerüstete Trupps der Berufsfeuerwehr sorgten dafür, dass das Feuer nicht auf das unmittelbar danebenliegende Müllhäuschen übersprang. Bei einem der Autos brannte der Frontbereich komplett aus, es gilt als Totalschaden, die beiden anderen wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Trotz der starken Rauchentwicklung in der Nachbarschaft kam niemand zu Schaden. Angaben zur Höhe des Sachschadens gab es vorerst nicht, von offizieller Seite hieß es dazu: „Wie hoch der Schaden ist, war vorerst noch unklar.“

Brandstiftung vermutet

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler an, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Wörtlich heißt es: „Die Polizei geht von Brandstiftung aus.“

Zu diesem Ergebnis kam laut Polizei ein Brandermittler, der den Brandort in Augenschein genommen hat. Konkrete Hinweise auf die Ursache oder auf mögliche Tatverdächtige gibt es derzeit nicht. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen der genaue Hergang der Brandentstehung sowie etwaige Spuren am Carport und an den beschädigten Fahrzeugen.

In der Umgebung ist die Situation nach derzeitigem Stand ruhig, Evakuierungen waren nicht nötig, Verletzte gab es keine.

Für die Aufklärung können Hinweise aus der Nachbarschaft ausschlaggebend sein – die Polizei geht Beobachtungen und allfälligen Videoaufnahmen aus der Nacht systematisch nach.