Hunger und Entzündungen – Erneut Katzenbabys ausgesetzt

Vier Katzenbabys, kaum zehn Tage alt, allein an einer Bundesstraße – was dahintersteckt, lässt aufhorchen.

„Man kann es gar nicht glauben, was sich diesen Sommer an Tierleid abspielt“ – mit diesen Worten eröffnet die Pfotenhilfe, ein Tierschutzhof mit Sitz in Lochen am See im Innviertel, ihre aktuelle Pressemitteilung. Geschäftsführerin Johanna Stadler schildert darin eine Situation, die sich nach eigenen Angaben seit Wochen wiederholt: „Wir bekommen immer noch mehrmals pro Woche ausgesetzte oder zurückgelassene Katzen. Diesmal ist es wieder besonders tragisch.“

Ausgesetzte Katzenbabys

Konkret geht es um vier neugeborene Katzenbabys, die unweit der Bundesstraße B148 im Gemeindegebiet von Kirchdorf am Inn zurückgelassen wurden. Stadler beschreibt den Zustand der Tiere bei ihrer Ankunft: „Sie hatten gerade erst die Augen geöffnet, die vom Katzenschnupfen bereits entzündet waren. Sie sind also erst rund zehn Tage alt, und schon wurden sie skrupellos von der Mutter getrennt.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Als Erstes musste Stadler die Kleinen dringend füttern, weil sie so vor Hunger schrien. Dass die Tiere überhaupt überlebten, verdanken sie aufmerksamen Anrainern, die sie entdeckten und zum Tierschutzhof brachten.

Klarer Appell

Stadler richtet im Zuge des Vorfalls einen klaren Appell an alle Katzenhalterinnen und Katzenhalter, „sich endlich an das Tierschutzgesetz zu halten und die Katzen kastrieren zu lassen.“ Die weitverbreitete Gleichgültigkeit gegenüber dieser Pflicht habe gravierende Folgen für die betroffenen Tiere und sei keineswegs eine Bagatelle.

Das bundesweit geltende Tierschutzgesetz schreibt vor, dass Katzen mit regelmäßigem Zugang ins Freie von einer Tierärztin oder einem Tierarzt kastriert werden müssen, sofern sie nicht zur kontrollierten Zucht verwendet werden. Von der Pflicht ausgenommen sind nur als Zuchtkatzen gekennzeichnete und in der Heimtierdatenbank registrierte Tiere, deren Zucht der Behörde gemeldet ist.

„Ein Verstoß gegen die Kastrationspflicht kann Tausende Euro Verwaltungsstrafe verursachen, für das Aussetzen von Tieren drohen sogar Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren“, so Stadler. Tatsächlich können Verstöße gegen die Kastrationspflicht mit Geldstrafen von bis zu 3.750 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 7.500 Euro geahndet werden. Das Aussetzen eines Tieres, das in der Freiheit nicht überlebensfähig ist, gilt nach § 222 Abs. 1 Z 2 StGB als Tierquälerei und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft.