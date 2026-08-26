Zwölfjährige ruft noch um Hilfe – dann sterben acht Menschen

Ein Familienessen in Montana endet in einer Tragödie, die vier Generationen auf einmal auslöscht – darunter vier Kinder.

In der Nähe von Billings, Montana, sind bei einem schweren Gewaltverbrechen acht Menschen ums Leben gekommen – unter ihnen Angehörige von vier Generationen einer einzigen Familie. Das Verbrechen ereignete sich am Sonntagabend in einem Wohnhaus unweit der Stadt. Als mutmaßlicher Täter gilt der 44-jährige Alan Smith.

Einem Familienmitglied zufolge soll er während eines gemeinsamen Abendessens das Feuer eröffnet haben. Im Anschluss geriet das Gebäude in Brand. Smith wurde schwer verletzt außerhalb des Hauses aufgefunden und nach bisherigen Erkenntnissen soll er sich selbst angeschossen haben. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er seinen Verletzungen erlag.

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Notruf eines Kindes

Unter den Opfern befanden sich laut Angaben von Angehörigen vier Kinder im Alter zwischen sieben und 15 Jahren. Das jüngste war ein siebenjähriges Mädchen, das älteste eine über 90-jährige Großmutter. Besonders erschütternd ist das Schicksal der zwölfjährigen Charlotte: Angehörigen zufolge soll sie noch einen Notruf abgesetzt haben, bevor auch sie ums Leben kam. Die Polizei in Billings bestätigte, dass während des ersten Notrufs aus dem Haus bereits Schüsse im Hintergrund der 911-Verbindung zu hören waren.

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, waren noch immer Schüsse zu hören. Kurz darauf stand das Wohnhaus in Flammen.

Ermittlungen laufen

Der Brand erschwerte die Arbeit der Ermittler erheblich. Das Haus wurde durch die Flammen stark beschädigt, was auch die Bergung der sterblichen Überreste der Opfer zu einer schwierigen Aufgabe machte.

Warum Smith beim Familienessen das Feuer eröffnet haben soll, ist bislang ungeklärt. Die Behörden versuchen nun zu rekonstruieren, was zu der tödlichen Eskalation geführt hat.

Die Ermittlungen dauern an.