Vucics Wahlniederlage verändert die politische Lage in Serbien. Für Kosovo und die EU eröffnet sich eine neue Ausgangslage – doch ausgerechnet bei der heikelsten Frage könnte alles beim Alten bleiben.

Der politische Umbruch in Serbien könnte weit über die Landesgrenzen hinausreichen. Nach der Niederlage bei der Parlamentswahl am 25. Oktober hat Aleksandar Vucic seine Niederlage eingeräumt. Die von Studenten getragene Liste „Studenten gewinnen“ dürfte nach seiner eigenen Einschätzung auf 135 bis 140 der 250 Parlamentssitze kommen. Damit steht Serbien vor einem möglichen Machtwechsel nach 14 Jahren Dominanz der Serbischen Fortschrittspartei (SNS). Für Kosovo stellt sich nun die Frage, ob mit Vucics politischem Einfluss auch die Gefahr einer weiteren Eskalation abnimmt.

Die Antwort fällt vorerst vorsichtig aus. Denn ein Regierungswechsel bedeutet nicht automatisch, dass Serbien seine Haltung zu Kosovo verändert. Die Studentenbewegung ist vor allem mit Forderungen nach Korruptionsbekämpfung, demokratischen Reformen und einer stärkeren Kontrolle staatlicher Institutionen angetreten. In der Kosovo-Frage vertritt sie jedoch Positionen, die sich in wesentlichen Punkten mit jenen der bisherigen Führung überschneiden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Weniger Drohungen, aber keine Anerkennung

Der serbische Professor Ivan Videnović hatte bereits vor der Wahl gegenüber dem Nachrichtenportal KOHA erklärt, dass er keine grundlegende Wende in der Kosovo-Politik erwartet. Eine neue Regierung könnte zwar einen gemäßigteren Ton anschlagen und das Risiko einer militärischen Eskalation vorerst reduzieren. Eine Änderung der grundsätzlichen Position Serbiens sei damit aber keineswegs garantiert.

Diese Einschätzung ist besonders relevant, weil die Studentenliste in ihrem politischen Programm an Serbiens Anspruch auf Kosovo festhält. Sie lehnt die Anerkennung der kosovarischen Unabhängigkeit ab und spricht sich dagegen aus, dass Kosovo Mitglied internationaler Organisationen wird. Auch eine möglichst weitreichende Autonomie der serbischen Gemeinschaft innerhalb Kosovos gehört zu ihren erklärten Zielen.

Für Pristina bedeutet das: Ein politischer Neuanfang in Belgrad könnte den Umgang miteinander verändern, ohne den eigentlichen Konflikt zu lösen. Weniger aggressive Rhetorik und ein berechenbareres Auftreten wären wichtige Signale. Eine gegenseitige Anerkennung oder eine rasche Einigung über den künftigen Status Kosovos lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Der Norden bleibt ein Sicherheitsrisiko

Besonders sensibel bleibt der Norden Kosovos, wo mehrheitlich Serben leben und die Beziehungen zwischen lokalen und zentralen Behörden seit Jahren angespannt sind. Die Sicherheitslage wurde unter anderem durch den bewaffneten Angriff in Banjska im September 2023 belastet, bei dem der kosovarische Polizist Afrim Bunjaku getötet wurde. Die EU fordert weiterhin, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

Ein Machtwechsel in Serbien könnte hier neue Möglichkeiten eröffnen, sofern die künftige Regierung auf eine Deeskalation setzt und bei der Aufklärung schwerer Vorfälle kooperiert. Entscheidend wäre auch, ob Belgrad seinen Einfluss auf die serbische Gemeinschaft im Kosovo künftig stärker für eine politische Verständigung nutzt.

Doch auch Pristina steht vor Herausforderungen. Die Rechte der serbischen Minderheit, ihre Sicherheit und der Umgang mit serbischen Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen bleiben zentrale Streitpunkte. Eine nachhaltige Entspannung wird deshalb nicht allein davon abhängen, wer in Belgrad regiert, sondern auch davon, ob beide Seiten bereit sind, konkrete Vereinbarungen umzusetzen.

Die EU bekommt eine neue Chance

Für die Europäische Union ist die Entwicklung in Serbien von besonderer Bedeutung. Brüssel versucht seit Jahren, Belgrad und Pristina zu einer umfassenden Normalisierung ihrer Beziehungen zu bewegen. Die Umsetzung der bereits vereinbarten Schritte ist dabei eng mit den europäischen Perspektiven beider Seiten verbunden.

Eine neue Regierung könnte der EU die Gelegenheit bieten, den Dialog mit Serbien auf eine andere Grundlage zu stellen. Wenn sie demokratische Reformen vorantreibt, rechtsstaatliche Institutionen stärkt und die Zusammenarbeit mit Kosovo konstruktiver gestaltet, könnte das neue Bewegung in den europäischen Integrationsprozess bringen. Ob es tatsächlich dazu kommt, hängt allerdings von den konkreten Entscheidungen der künftigen Führung ab.

Ein entscheidendes Problem bleibt, dass die Studentenbewegung ihre außenpolitischen Positionen bislang nicht in allen Bereichen eindeutig festgelegt hat. Zwar steht die Bekämpfung von Korruption im Mittelpunkt ihres Programms, doch ihre Haltung zur EU-Integration und zu den Beziehungen zu Russland ist nicht geschlossen. Auch in der Kosovo-Frage ist kein grundlegender Kurswechsel angekündigt.

Für Brüssel ergibt sich damit ein Spannungsfeld: Einerseits könnte der politische Umbruch Reformen ermöglichen, auf die die EU lange gedrängt hat. Andererseits muss sie abwarten, ob aus dem Wahlergebnis tatsächlich eine handlungsfähige Regierung entsteht und ob diese bereit ist, ihre Verpflichtungen im Kosovo-Dialog zu erfüllen.

Auswirkungen auf den gesamten Westbalkan

Die Folgen könnten auch andere Länder der Region betreffen. Serbien spielt aufgrund seiner politischen, wirtschaftlichen und historischen Verbindungen eine wichtige Rolle auf dem Westbalkan. Eine stabilere Beziehung zu Kosovo könnte daher die Zusammenarbeit in der Region erleichtern. Umgekehrt würden neue Spannungen zwischen Belgrad und Pristina auch die Bemühungen um regionale Stabilität erschweren.

Besonders aufmerksam wird die Entwicklung in Bosnien und Herzegowina verfolgt werden, wo die Beziehungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen und die Rolle der Republika Srpska immer wieder für politische Spannungen sorgen. Eine veränderte Haltung der serbischen Führung könnte Auswirkungen auf die regionale Dynamik haben. Ob sich daraus tatsächlich eine Entspannung ergibt, lässt sich derzeit jedoch nicht verlässlich abschätzen.

Der politische Umbruch in Belgrad ist somit eine mögliche Wegmarke für den Westbalkan, aber noch kein Beleg für eine grundlegende Veränderung der regionalen Konflikte. Dafür müssten auf die neue politische Konstellation konkrete Schritte folgen.

Entscheidend sind die nächsten Schritte

Vucics Wahlniederlage allein beendet den Konflikt um Kosovo nicht. Die Positionen zur Unabhängigkeit, die Zukunft der serbischen Gemeinschaft und die Umsetzung bestehender Vereinbarungen bleiben ungelöst. Gleichzeitig könnte eine neue Führung in Belgrad die Chance haben, den politischen Umgang mit diesen Fragen zu verändern.

Für Kosovo wäre eine Verringerung der Sicherheitsrisiken ein wichtiger erster Schritt. Für die EU könnte sich ein neues Fenster für diplomatische Fortschritte öffnen. Ob daraus mehr wird als eine gemäßigtere Rhetorik, wird sich erst zeigen, wenn die künftige Regierung ihre Positionen konkretisiert und bereit ist, politische Zugeständnisse in die Praxis umzusetzen.

Der Machtwechsel könnte also den Ton auf dem Westbalkan verändern. Ob er auch den Konflikt um Kosovo entschärft, ist dagegen noch offen.