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Peinlicher Einsatz

Bosnien: Spezialeinheit verwechselt serbischen Botschafter mit Kriminellen

Bosnien: Spezialeinheit verwechselt serbischen Botschafter mit Kriminellen
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Spezialkommando, ein gesuchter Krimineller und plötzlich zwei Diplomaten am Boden. Der Einsatz in Pale nimmt eine unerwartete Wendung.

Beamte der Spezialeinheit für Terrorismusbekämpfung (SAJ) des Innenministeriums der Republika Srpska sollen am Dienstagabend bei einem Einsatz in einem Gastronomiebetrieb in Pale körperliche Gewalt gegen den serbischen Botschafter in Bosnien und Herzegowina, Ivan Todorov, angewendet haben. Ziel der Aktion war die Festnahme von Milutin Mica Danilovic, einem stadtbekannten Kriminellen aus Pale, der kurz zuvor das Lokal betreten hatte. Das berichtet das Portal Istraga.

Diplomaten zu Boden

Botschafter Todorov wurde von den Spezialkräften zu Boden geworfen – obwohl er laut eigenen Angaben mehrfach rief: „Ich bin der Botschafter.“ Dasselbe Schicksal ereilte Omar Musabegovic, den Honorarkonsul von Bangladesch in Bosnien und Herzegowina.

Erst nachdem die Beamten nach einigen Minuten erkannten, dass sie zwei Diplomaten überwältigt hatten, wurde der Einsatz abgebrochen.

Festgenommen wurde letztlich niemand.

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KO KOSMO-Redaktion
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