Die Rakete steht, das Feuerzeug glüht. Doch nicht jeder Ort darf in der Silvesternacht zum Startplatz werden, und das Gesetz zieht klare Grenzen.

Wer zu Silvester Feuerwerkskörper der Kategorie F2 abbrennen möchte, darf das im Ortsgebiet nicht tun. Das Zündverbot gilt das ganze Jahr, und auch für die Silvesternacht gibt es keine automatische Ausnahme. Für das Zünden von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 im Ortsgebiet droht eine Geldstrafe von bis zu 3.600 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Wochen. Abseits des Ortsgebiets ist der Einsatz von F2-Produkten im Prinzip erlaubt, vorausgesetzt, sämtliche Sicherheits- und Verwendungsvorschriften werden befolgt.

Kategorien im Überblick

Grundlage für die Einteilung von Feuerwerkskörpern ist deren Gefahrenpotenzial. In die Kategorie F1 fallen Produkte mit sehr geringem Risiko, darunter Wunderkerzen, Knallerbsen und Tischfeuerwerk. Verwenden dürfen sie bereits Zwölfjährige, eine Bewilligung ist dafür nicht nötig. Teilweise sind sie auch in Innenräumen zugelassen, sofern die Gebrauchsanweisung dies vorsieht.

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Die Kategorie F2 umfasst Raketen, Batteriefeuerwerke und bestimmte Knallkörper. Gezündet werden dürfen sie ab 16 Jahren, allerdings nur im Freien und in abgegrenzten Bereichen. Eine eigene Ausbildung braucht es dafür nicht.

Die Kategorie F3 ist auf weitläufige Flächen ausgelegt. Verlangt werden ein Mindestalter von 18 Jahren, ein Pyrotechnik-Ausweis und eine behördliche Bewilligung. Professionelle Feuerwerkskörper und große Bomben bilden die Kategorie F4. Sie bleiben Fachkundigen mit Bewilligung vorbehalten, ebenfalls erst ab 18 Jahren.

Verbotene Orte

Unabhängig vom Standort ist das Zünden von Feuerwerkskörpern in der Nähe von Krankenhäusern, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen, Kirchen, Tierheimen und Tiergärten verboten. Auch bei größeren Menschenansammlungen dürfen F2-Produkte nicht verwendet werden. Bei Sportveranstaltungen ist Pyrotechnik ebenfalls untersagt. Das gleiche Verbot gilt im Umfeld von Tankstellen und anderen leicht entzündlichen oder explosionsgefährdeten Anlagen.

Die Behörden raten dazu, ausschließlich geprüfte und gekennzeichnete Produkte einzusetzen. Feuerwerkskörper sollten zudem nie in der Hand oder in unmittelbarer Nähe von Personen gezündet werden. Besondere Rücksicht ist auf Kinder, ältere Menschen und Tiere zu nehmen. Rückstände sind ordnungsgemäß zu entsorgen, öffentliche Plätze sauber zu verlassen.