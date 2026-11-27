Ein Clip, kaum länger als ein Augenzwinkern, bringt einen Pizza-Gründer aus Kärnten in Bedrängnis. Der Hintergrundsound hat ein teures Nachspiel.

Ein Clip von gerade einmal 15 Sekunden hat für Samuel Schubel aus Bleiburg in Kärnten teure Folgen: Von ihm werden knapp 9.000 Euro Schadenersatz verlangt. Der Gründer eines Tiefkühlpizza-Unternehmens soll mit der Verwendung eines Songs das Urheberrecht verletzt haben. „Dieser Betrag ist schon sehr, sehr schmerzhaft“, beschreibt Schubel die finanzielle Belastung.

Songrechte im Fokus

Der Song stammte direkt aus der Musikbibliothek der verwendeten Plattform. Dass ein Titel dort abrufbar ist, heißt allerdings nicht, dass er auch zu kommerziellen Zwecken eingesetzt werden darf. Unterstützung holt sich der Unternehmer bei Rechtsanwalt Christian Horwath. Dieser kritisiert die Höhe der Forderung: „Die Summe ist überhaupt nicht in Ordnung, viel zu hoch.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Sendung am Sonntag

Mit dem Fall befasst sich der Jurist in der Sendung „Mein Recht – Ich geb nicht auf“. Zu sehen ist die Folge am Sonntag, dem 29. November, um 21.15 Uhr auf JOYN und PULS 4. In derselben Ausgabe nimmt sich Horwath zudem eines Nachbarschaftsstreits in Niederösterreich an, in dem es unter anderem um verunreinigtes Brunnenwasser geht.