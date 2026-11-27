Der Winter kommt früh und mit Wucht. Wien erlebt einen Schneefall wie seit Jahrzehnten nicht, und im Land steht vieles still.

So viel Schnee wie am Donnerstag ist in Wien im November seit mehr als 40 Jahren nicht gefallen: Auf der Hohen Warte lagen 17 Zentimeter. Der frühe Wintereinbruch sorgte in weiten Teilen Österreichs für erhebliche Verkehrsbehinderungen und Unfälle. Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten zu zahlreichen Einsätzen aus.

Die Wiener Außenringautobahn A21 blieb zwischen den Knoten Steinhäusl und Vösendorf ab etwa 9 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, weil winterliche Fahrbedingungen herrschten und mehrere Fahrzeuge hängen geblieben waren. Kurz vor 16 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Am Morgen wurden in Wien Staus auf der Südosttangente, der Brünner Straße, der Nordbrücke, der Oberlaaer Straße und der Westeinfahrt gemeldet. Die Berufsfeuerwehr musste zu zahlreichen zusätzlichen Einsätzen ausrücken.

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Auch bei Bussen und Straßenbahnen kam es zu Beeinträchtigungen der Intervalle. In Wien-Floridsdorf verunglückte ein Linienbus, vier Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Die Bundesländer

In Niederösterreich waren seit den Nachtstunden Räumfahrzeuge auf Landesstraßen und Autobahnen sowie am Flughafen im Einsatz. Rettung und Feuerwehr zählten Hunderte Einsätze. Am Flughafen Wien-Schwechat kam es vereinzelt zu Verzögerungen, da sämtliche Maschinen vor dem Abflug enteist werden mussten.

In Salzburg blieben mehrere Lkws auf schneebedeckten Straßen stecken oder stellten sich quer. Am Nachmittag prallte ein Linienbus frontal gegen einen Lastwagen, der Unfall verlief jedoch glimpflich. In Oberösterreich hatten Feuerwehr und Polizei wegen der winterlichen Verhältnisse zahlreiche Einsätze zu bewältigen.

In Kärnten wurde der Kroislerwandtunnel auf der A10 gesperrt, nachdem sich nach dem Tunnel auf der Schneefahrbahn ein Lkw-Unfall ereignet hatte. Nach Angaben von Kärnten Netz waren am Vormittag mehrere tausend Haushalte ohne Strom, ein weiterer Anstieg zeichnete sich ab.

In Tirol waren Sperren der Fernpassstraße zwischen Nassereith und dem Lermooser Tunnel sowie der Bahnlinie zwischen Sillian und Innichen nötig. Zahlreiche Unfälle führten zu Staus. Im Burgenland kam der Frühverkehr teils nur schleppend voran. Als der Schneefall am Vormittag zunahm, blieben auf der S31 einige Lkws stecken.

In der Steiermark gingen stellenweise bis zu 15 Zentimeter Neuschnee nieder. Binnen zwölf Stunden rückten die Feuerwehren zu über 200 Einsätzen aus, meist handelte es sich um Fahrzeugbergungen.

Weitere Prognose

Nach Angaben der ORF-Wetterredaktion ist in weiten Teilen Österreichs mit weiteren Schneeschauern zu rechnen. Im Norden Ober- und Niederösterreichs sowie im Tiroler Oberland schneit es stärker. Auf den Straßen und im öffentlichen Verkehr muss man weiterhin mit Verzögerungen rechnen. Im Süden ist es seit Mittag zunehmend trocken geworden.

Für Wien wird am Sonntag und zu Wochenbeginn Dauerfrost erwartet, eine Schneedecke dürfte bis in die nächste Woche bestehen bleiben. Radio-Wien-Wetterexperte Kevin Hebenstreit sagte dazu: „Der Schnee wird abseits der Straßen und Gassen länger liegen bleiben, weil es in den nächsten Tagen kalt bleibt“. Für Freitag hat der Lawinenwarndienst des Landes Tirol teilweise erhebliche Lawinengefahr angekündigt, Stufe drei auf der fünfteiligen Skala.