Mitten in Warschau, gegenüber dem Präsidentenpalast, brennt ein Mann. Passanten reagieren sofort, die Ermittler suchen Antworten.

Im Zentrum von Warschau hat sich am Mittwoch ein 22-jähriger Mann in Brand gesetzt. Er zog sich dabei Verletzungen zu, die sein Leben bedrohen. Umstehende und Einsatzkräfte griffen ohne Zögern ein.

Gegen 17.05 Uhr spielte sich die Szene an einem Eckgebäude ab, das an der Kreuzung von Krakowskie Przedmieście und Ossolińskich-Straße liegt, dem Präsidentenpalast gegenüber. Die Kameras der städtischen Videoüberwachung hielten den Vorfall fest. Ungefähr zeitgleich lief bei der regionalen Notrufzentrale ein Anruf auf.

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Rettung vor Ort

Die Flammen erstickte ein Passant, der zuvor einen Feuerlöscher aus einem Haus in der Nähe geholt hatte. Auch Beamte des Staatsschutzdienstes SOP, die dienstlich in der Umgebung unterwegs waren, schritten ein. Sie verständigten Feuerwehr und Rettungsdienst.

Während noch gelöscht wurde, erreichte bereits ein Notfallsanitäter den Ort, sein Rettungswagen hatte unmittelbar hinter der Ecke gestanden. Ein städtisches Rettungsteam, das gerade vorbeifuhr, stoppte und unterstützte den Einsatz. Unter den Passanten gab es keine Verletzten.

Der Mann wurde ins Militärische Medizinische Institut in der Szaserów-Straße transportiert. Die Aufnahme bestätigte Mariusz Gierej, der Sprecher des Krankenhauses, gegenüber Euronews.

Offene Fragen

Wie Karolina Gałecka, Sprecherin des polnischen Innenministeriums, gegenüber Euronews angab, besitzt der Mann die ukrainische Staatsbürgerschaft. Über seine Beweggründe könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, so Gałecka. Die Behörden klären derzeit, ob der Mann Transparente mit sich führte und was darauf zu lesen war. Gałecka riet davon ab, Mutmaßungen anzustellen, und verwies auf die noch laufende Prüfung. Die Polizei untersucht, unter welchen Umständen es zu dem Vorfall kam.