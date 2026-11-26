Drei Stunden warten, dann die Absage: Der Schnee bringt den Osten durcheinander, und für einen Reporter hebt der Malaga-Flug nie ab.

Der Wintereinbruch hat am Donnerstag den Verkehr im Osten Österreichs spürbar durcheinandergebracht und die Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Auch der Flugverkehr war betroffen: Eine AUA-Maschine von Wien nach Malaga blieb am Boden, der Flug wurde gestrichen. Auf der Wiener Außenringautobahn A21 ging zeitweise nichts mehr. Fahrzeuge steckten fest, der Rückstau reichte über Kilometer.

Chaos am Flughafen

Am Flughafen Wien-Schwechat waren Einsatzkräfte mit dem Räumen des Schnees beschäftigt. Zu den betroffenen Reisenden zählte „Heute“-Reporter Wolfgang „Blunzi“ Ruiner. Er hatte sich um 8 Uhr früh auf den Weg zum Flughafen gemacht. Nachdem die Passagiere eingestiegen waren, stand Ruiners Maschine zunächst mehr als eine Stunde auf der Piste. Als schließlich die Enteisung angekündigt wurde, fragte er: „Warum kann man das nicht vorher machen“.

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Flug gestrichen

Erst nach drei Stunden wurde den Fluggästen die Absage des Flugs mitgeteilt. Ruiner zufolge war die Enteisung gescheitert. Am Umbuchungsschalter staute sich eine lange Schlange, und auch der Reporter brauchte einen neuen Flug. Der Kapitän soll von „unerwartetem Schneefall“ gesprochen haben. Dabei war der Schneefall bereits seit Tagen vorhergesagt worden.