Der Ausweis fürs Bankgeschäft könnte bald im Handy stecken. Regierung und Banken arbeiten an neuen Funktionen, einen Starttermin gibt es nicht.

Die Bundesregierung und die heimische Bankenbranche wollen der ID Austria mehr Aufgaben im Bankgeschäft übertragen. Geplant sind zusätzliche Funktionen. Außerdem sollen mehr Geldinstitute jene digitalen Angebote unterstützen, die einzelne Banken bereits anbieten.

Alexander Pröll (ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung, kam am Mittwoch in Wien mit führenden Vertretern der Branche zusammen. „Die ID Austria soll nicht nur dann helfen, wenn man etwas vom Amt braucht. Sie soll auch im Alltag Zeit sparen“, erklärte Pröll.

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Geplante Funktionen

Wer am Bankschalter seine Identität nachweisen muss, soll künftig die ID Austria am Handy vorzeigen können, sie würde dann anstelle eines herkömmlichen Ausweises genügen. Persönliche Daten sollen dabei möglichst automatisch übernommen werden. Vorgesehen ist zudem, dass sich Bankvollmachten digital erteilen und widerrufen lassen. Kundinnen und Kunden könnten einer anderen Person damit bequem von zu Hause aus eine Vollmacht für ihre Bankgeschäfte einräumen.

Auch die Änderung persönlicher Kundendaten soll mit weniger Formularen auskommen. Wer eine Banking-App erneut registrieren oder aktivieren muss, soll das mithilfe der digitalen Identität ebenfalls einfacher erledigen können.

Bestehende Angebote

Einiges davon ist bei einzelnen Instituten bereits Realität. Bei der Bank Austria und der Oberbank lässt sich die Identität bei einer digitalen Kontoeröffnung schon heute per ID Austria bestätigen. Mehrere Raiffeisenbanken bieten über Mein ELBA die Möglichkeit, Bankunterlagen elektronisch zu unterschreiben. Kundinnen und Kunden von Bawag und easybank können einen gesperrten Zugang wieder freischalten oder die gespeicherte Handynummer ändern. Bei der s Bausparkasse ist ein digitaler Vertragsabschluss möglich.

Insgesamt lässt sich die ID Austria mittlerweile bei mehr als 500 digitalen Anwendungen aus Verwaltung und Wirtschaft einsetzen, darunter FinanzOnline und MeineSV. Michael Höllerer, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung sowie Generaldirektor der Raiffeisen Bank International, sagte: „Im Bankgeschäft müssen digitale Angebote vor allem zwei Dinge leisten: Sie müssen einfach sein und Sicherheit bieten. Die ID Austria unterstützt beides“.

An den technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die zusätzlichen Funktionen wird derzeit noch gearbeitet. Ab wann Bankkunden sie tatsächlich nutzen können, steht noch nicht fest.