Auf der Mariahilfer Straße wächst ein Gigant. Die doppelte Fläche, über 100 neue Jobs und ständig neue Ware sorgen vor Weihnachten für Bewegung.

Auf der Wiener Mariahilfer Straße 77/79 hat TK Maxx die Fläche seines Flagship Stores auf 4.300 Quadratmeter ausgedehnt. Damit betreibt der Händler hier sein größtes Geschäft in Österreich. Auch im europäischen Vergleich zählt die Filiale zu den umfangreichsten des Unternehmens. Rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft ist die Verdoppelung der Verkaufsfläche über die Bühne gegangen.

Laut Unternehmen stehen mehr als 130.000 Produkte zur Auswahl. Die Palette erstreckt sich von Mode und Beauty über Wohnaccessoires bis hin zu Spielzeug. Die Preise sollen um bis zu 60 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegen.

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Wechselndes Angebot

Das Konzept des Händlers beruht auf einem ständig wechselnden Angebot, nicht auf einem Sortiment, das immer gleich bleibt. Mehrmals pro Woche werden Tausende neue Artikel angeliefert. Dafür sind internationale Einkäufer weltweit auf der Suche nach Markenware und Designerstücken, die danach zu günstigeren Preisen in den Verkauf gehen. Dem Unternehmen zufolge gibt es jeden Tag neue Markenartikel sowie wechselnde Einzelstücke.

Neue Arbeitsplätze

Durch den Ausbau entstehen mehr als 100 zusätzliche Arbeitsplätze. TK Maxx versteht die Erweiterung als Signal für weiteres Wachstum in Österreich und als Impuls für den Wirtschaftsstandort Wien. Insgesamt führt der Händler in Österreich inzwischen 23 Filialen, sechs davon in Wien. Ergänzt wird das Angebot durch einen Online-Shop und eine eigene App.