Neuer TK-Maxx-Megastore in Wien lockt mit Schnäppchen

Luxus zum Schnäppchenpreis: In der Millennium City eröffnet TK Maxx seinen fünften Wiener Standort und lockt mit Designerware zu radikal reduzierten Preisen.

In der Millennium City in Wien-Brigittenau hat TK Maxx einen neuen Standort eröffnet. Der Marken-Discounter erweitert damit sein Netzwerk in der Hauptstadt auf fünf Filialen. Seit dem Markteintritt 2015 betreibt das Unternehmen nun insgesamt 22 Geschäfte in Österreich. Auf einer Verkaufsfläche von rund 1.700 Quadratmetern bietet der neue Store Designerware und aktuelle Modetrends zu Preisen an, die bis zu 60 Prozent unter den üblichen Marktpreisen liegen.

Off-Price-Konzept

Das Erfolgsrezept von TK Maxx basiert auf dem sogenannten Off-Price-Konzept (Verkauf unter Originalpreis). Ein internationales Einkaufsteam identifiziert weltweite Trends, selektiert besondere Produkte und handelt optimale Konditionen aus. Die dadurch erzielten Einsparungen werden unmittelbar an die Konsumenten weitergegeben. Dies ermöglicht ein kontinuierlich wechselndes Sortiment hochwertiger Markenartikel zu außergewöhnlich günstigen Preisen.

Das Angebot umfasst ein breites Spektrum an Bekleidung für Damen, Herren und Kinder sowie Schuhe, Accessoires, Kosmetikartikel, Wohnaccessoires und Geschenkartikel. Da das Unternehmen ohne Lagerbestände arbeitet und mehrmals pro Woche Neuware eintrifft, können Kunden bei jedem Besuch unterschiedliche Produkte entdecken.

Marken-Schnäppchen

Schnäppchenjäger haben die Möglichkeit, Schuhe von Ralph Lauren, eine kuschelige Kunstpelzjacke von Jason Wu oder eine Handtasche von Donna Karan New York für weniger als 100 Euro zu ergattern.

Zur Weihnachtszeit ist besonders die Accessoire-Abteilung interessant – dort findet man alles vom klassischen Nussknacker bis hin zu übergroßen Weihnachtskugeln.