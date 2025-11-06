ÖGK verschickt bald Briefe an 300.000 Österreicher

300.000 Österreicher erhalten Post, die ihr Leben verlängern könnte. Die ÖGK verschickt wieder Einladungen zum kostenlosen Gesundheits-Check.

Die ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) startet wieder ihre jährliche Vorsorgeinitiative und verschickt in den nächsten Wochen rund 300.000 Einladungen zum kostenlosen Gesundheits-Check. Angesprochen werden vor allem Versicherte ab 18 Jahren, die bisher noch keine Vorsorgeuntersuchung wahrgenommen haben oder deren letzter Check bereits länger zurückliegt. Die Untersuchung kann sowohl in Arztpraxen als auch in den Gesundheitszentren der Kasse durchgeführt werden und steht allen Versicherten einmal jährlich kostenfrei zur Verfügung.

„Nutzen Sie das Angebot und investieren Sie in Ihre Gesundheit. Denn Vorsorge zahlt sich aus – für ein längeres, aktiveres und gesünderes Leben“, appelliert ÖGK-Chefarzt Dr. Andreas Krauter. Er betont: „Wer gesund alt werden will, soll jung damit anfangen – die Beratung und Empfehlungen, die Sie beim Gesundheits-Check erhalten, unterstützen Sie dabei.“ Nehmen Sie sich Zeit dafür, denn je früher eine Erkrankung erkannt wird, desto besser und schonender kann sie behandelt werden.

Umfassende Untersuchung

Der präventive Gesundheits-Check deckt wesentliche Untersuchungsbereiche ab, die zur Früherkennung von Erkrankungen dienen – häufig noch bevor Symptome auftreten. Dadurch können gesundheitliche Risiken rechtzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Die ÖGK weist darauf hin, dass die Untersuchung verschiedene Aspekte umfasst: „Ob Blutzucker- und Cholesterinwerte, Blutdruckmessung oder Beratung zu einem gesunden Lebensstil: Der kostenlose Gesundheits-Check bietet eine wertvolle Gelegenheit, mehr über den Gesundheitszustand zu erfahren.“

Empfohlene Intervalle

Im vergangenen Jahr haben etwa 1,5 Millionen Menschen die Vorsorgeuntersuchung in Anspruch genommen, wobei der Frauenanteil mit 54 Prozent leicht über dem der Männer mit 46 Prozent lag. Für Personen unter 40 Jahren wird der Check in dreijährigen Intervallen empfohlen, ab dem 40. Lebensjahr sollte die Untersuchung alle zwei Jahre erfolgen. Die Experten weisen zudem darauf hin, dass auch ohne persönliche Einladung eine Teilnahme möglich ist, sofern die letzte Vorsorgeuntersuchung mindestens ein Jahr zurückliegt.

