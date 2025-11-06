Vignetten-Falle 2026: Wer zu spät kauft, zahlt doppelt!

Digitale Vignette ab November erhältlich, aber erst im Dezember gültig – der EU-Konsumentenschutz sorgt für eine überraschende Wartezeit beim Online-Kauf.

Ab 4. November 2025 ist die Digitale Vignette erhältlich – an zahlreichen Verkaufsstellen wie dem ASFINAG-Mautshop, über die ASFINAG-App, bei Mautstellen, ÖAMTC, ARBÖ und ADAC sowie in Tankstellen und Trafiken. Trotz sofortiger Verfügbarkeit beginnt ihre Gültigkeit erst am 1. Dezember 2025. Diese Verzögerung erklärt sich durch die EU-Konsumentenschutzrichtlinie, die bei Online-Käufen ein 14-tägiges Rücktrittsrecht vorsieht. Deshalb wird die Vignette erst 18 Tage nach dem Online-Erwerb aktiviert – es sei denn, der Käufer verzichtet ausdrücklich auf sein Widerrufsrecht. Wer die Vignette pünktlich zum 1. Dezember nutzen möchte, muss den Kauf spätestens am 13. November abschließen.

Kurzzeit-Optionen

Bei Kurzzeit-Vignetten entfällt diese Wartefrist: Sowohl die eintägige als auch die zehntägige Variante können nach dem Online-Kauf umgehend verwendet werden – ein Vorteil für Kurzentschlossene und Touristen mit spontanen Reiseplänen. In einer Aussendung rät die ASFINAG, die Vignette ausschließlich im eigenen Mautshop oder bei autorisierten Online-Partnern wie ADAC, Autopay und Tolltickets zu erwerben und von anderen Webseiten Abstand zu nehmen.

Preise 2026

Die Preisgestaltung folgt der jährlichen Anpassung an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), der für dieses Jahr eine Steigerung von 2,9 Prozent vorsieht. Für 2026 ergeben sich daraus folgende Tarife: Die Jahresvignette für Pkw schlägt mit 106,80 Euro zu Buche. Auch die übrigen Optionen wurden entsprechend angehoben: Die zweimonatige Vignette kostet 32,00 Euro, für die zehntägige Variante werden 12,80 Euro fällig, während die Tagesvignette mit 9,60 Euro berechnet wird.