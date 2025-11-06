Eingeklemmt: Zwei Schwerverletzte nach Frontal-Kollision

Zwei Autos krachen frontal ineinander, eine Person wird im Wrack eingeklemmt. Der schwere Unfall auf der B137 bei Bad Schallerbach legt den Verkehr stundenlang lahm.

Auf der B137 Innviertler Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Bei Bad Schallerbach stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen, wobei zwei Personen schwere Verletzungen erlitten.

Der Zusammenstoß ereignete sich am sogenannten Schallerbacher Berg im Gemeindegebiet von Bad Schallerbach. Die beiden Pkw kollidierten leicht versetzt, aber frontal miteinander und wurden dabei erheblich beschädigt. Einsatzkräfte zweier alarmierter Feuerwehren mussten zu Hilfe eilen, da eine Person in einem der Unfallwagen eingeschlossen war.

Rettungsaktion vor Ort

In einer koordinierten Aktion befreiten die Feuerwehrleute gemeinsam mit dem Rettungsdienst die eingeklemmte Person aus dem Wrack. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide Schwerverletzten unter Begleitung eines Notarztes ins Klinikum Wels transportiert.

Um den Verkehrsfluss wiederherzustellen, verlagerten die Feuerwehrkräfte eines der Unfallfahrzeuge auf die bergseitige Fahrspur. Die beschädigten Fahrzeuge wurden später von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Verkehrsbehinderungen

Die Unfallstelle am Schallerbacher Berg zwischen Bad Schallerbach und Schlüßlberg blieb für etwa eine Stunde vollständig gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

In beiden Fahrtrichtungen bildeten sich längere Staus.