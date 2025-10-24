Feuerwehreinsatz wegen Pfandrückgabe: Finger steckt in Dose fest

Ein Supermarktkunde in Gloggnitz geriet am Donnerstagmittag in eine missliche Lage, als sein Zeigefinger in einer Getränkedose stecken blieb. Der Vorfall ereignete sich während der Rückgabe einer Pfandverpackung.

Als das Rücknahmegerät den Barcode nicht erfassen konnte, versuchte der Mann, Dellen in der Dose von innen zu beseitigen. Bei diesem Manöver führte ein maschinelles Zusammendrücken dazu, dass sein Finger in der Dose eingeklemmt wurde.

Erfolgreiche Rettungsaktion

Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert. Das Rote Kreuz forderte zusätzlich die Unterstützung der Feuerwehr an. Mit Hilfe eines Seitenschneiders gelang es den Einsatzkräften, den eingeklemmten Finger innerhalb weniger Minuten zu befreien. Nach der Erstversorgung vor Ort brachten Sanitäter den Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Feuerwehrkommandant Thomas Rauch kommentierte den Einsatz mit den Worten: „Es war mit Sicherheit einer der kuriosesten Einsätze der letzten Jahre.“

Die Rettungsaktion für den eingeklemmten Finger zählt damit zu den ungewöhnlicheren Vorfällen im Bezirk Neunkirchen.