Dorfhölle Oberdorf: vierter Brandanschlag erschüttert Gemeinde

Nächtliche Angst, Tränen und ein alarmierender Fund: In Rennweg am Katschberg hält eine mysteriöse Brandserie die Bewohner in Atem. Der vierte Vorfall erschüttert die Gemeinde.

Nach drei Stallbränden sorgt ein Fahrzeugbrand für weitere Verunsicherung in Rennweg am Katschberg. Die Bewohner des Kärntner Ortes Oberdorf durchleben derzeit eine Schreckenszeit, während Ermittler mit Hochdruck an der Aufklärung arbeiten. Bei einem Lokalaugenschein wird die tiefe Verunsicherung der Anrainer deutlich. „Jedes Geräusch in der Nacht macht uns fertig; wir halten Nachschau, ob unser Gebäude noch steht“, schildert ein Anrainer mit Tränen in den Augen. Ein weiterer Bewohner berichtet von den psychischen Folgen für seine Kinder: „Die sind fix und fertig – die stehen unter Schock.“

Die Anspannung verschärfte sich am Donnerstagmorgen weiter. Gegen fünf Uhr früh machte ein Hund auf einen brennenden Pkw aufmerksam. Nach Polizeiangaben brach das Feuer im Innenraum des am Straßenrand geparkten Fahrzeugs aus. Durch das schnelle Eingreifen der Eigentümer konnte eine Ausbreitung verhindert werden.

Verdächtige Entdeckung

Besonders beunruhigend: Laut Informationen der „Krone“ wurde im Fahrzeug eine brennende Kerze gefunden. Erschwerend kommt hinzu, dass der Wagen jenem Landwirt gehört, dessen Stall und Wohngebäude bereits im Mai den Flammen zum Opfer fielen.

Die Bewohner sind überzeugt: „Hätte der Hund nicht gebellt, hätte ein weiteres Haus Feuer gefangen.“ In der Gemeinde wächst die Gewissheit: „Diese vier Brände sind alles andere als ein harmloser Zufall.“

Gemeinde reagiert

Auch Bürgermeister Franz Aschbacher zeigt sich angesichts der Vorfälle fassungslos. „Wir befinden uns im Ausnahmezustand und hoffen, dass wir bald zu Ergebnissen kommen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Im Gemeindeamt gibt es einen Sicherheitsgipfel.“

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden inzwischen verstärkt. Die Polizei hat ihre Präsenz erhöht, führt Befragungen durch und überwacht den Ort intensiv.