Feuer nach Einbruch: 37-Jähriger legt Haus in Flammen

Nach einem Einbruch in Halbturn ließ der Täter mehr als nur Spuren zurück – ein gezieltes Feuer im Badezimmer führte zu erheblichem Sachschaden.

In der Nacht zum Freitag rückte die Polizei Halbturn zu einem Einsatz aus, nachdem gegen 23.10 Uhr die Meldung über ein brennendes Wohnhaus eingegangen war. Die Beamten fanden vor Ort ein stark verrauchtes, leerstehendes Einfamilienhaus mit offenstehender Eingangstür vor. Im Inneren zeigten sich deutliche Spuren einer Durchsuchung – sämtliche Laden und Kästen waren durchwühlt worden.

Kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte im Ortsgebiet einen Verdächtigen stellen, der Silbermünzen und Bargeld bei sich trug. Der Mann wurde umgehend festgenommen. Bei seiner Befragung räumte der 37-Jährige ein, über die Kellertür gewaltsam in das Gebäude eingedrungen zu sein und nach Wertgegenständen gesucht zu haben.

Brandstiftung nach Einbruch

Nach erfolgreicher Beute legte er im Badezimmer ein Feuer – nach eigenen Angaben jedoch ohne die Absicht, das gesamte Haus in Brand zu setzen.

Feuerwehreinsatz

Zur Bekämpfung des Feuers rückten die Feuerwehren aus Halbturn, Frauenkirchen und Mönchhof an. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen an den Löscharbeiten beteiligt. Der entstandene Sachschaden am Gebäude ist erheblich. Weder Menschen noch Tiere kamen bei dem Vorfall zu Schaden.

Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern an.