Wer in Österreich nach dem 60. Geburtstag seinen Betrieb verkauft, könnte ab 2027 Tausende Euro Steuern sparen und trotzdem ganz normal weiterarbeiten. Eine geplante Gesetzesänderung beseitigt eine bisher besonders strenge Voraussetzung. Doch bei der neuen Regelung gibt es eine Falle, die Unternehmer unbedingt kennen sollten.

Österreich steht vor einer wichtigen Änderung im Steuerrecht. Am 19. November 2026 wurde im Parlament das Abgabenänderungsgesetz 2026 vorgestellt. Darin befindet sich eine Neuregelung, die besonders für Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen interessant sein dürfte. Bisher mussten Unternehmer, die beim Verkauf ihres Betriebs eine bestimmte Steuerbegünstigung nutzen wollten, nach Vollendung des 60. Lebensjahres grundsätzlich ihre Erwerbstätigkeit einstellen. Ab 2027 soll diese Einschränkung vollständig wegfallen.

Warum Unternehmer bisher praktisch aufhören mussten

Wer seinen Betrieb verkauft oder aufgibt, muss einen dabei entstehenden Veräußerungs- beziehungsweise Aufgabegewinn grundsätzlich versteuern. Unter bestimmten Voraussetzungen sieht das Einkommensteuergesetz dafür allerdings eine erhebliche Vergünstigung vor: den sogenannten Hälftesteuersatz. Dabei wird der Veräußerungsgewinn nicht mit dem gewöhnlichen Einkommensteuertarif belastet, sondern mit der Hälfte des auf das gesamte Einkommen entfallenden Durchschnittsteuersatzes.

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Bislang war diese Altersbegünstigung jedoch an zwei entscheidende Voraussetzungen geknüpft: Der Unternehmer musste mindestens 60 Jahre alt sein und seine Erwerbstätigkeit grundsätzlich einstellen. Eine geringfügige Weiterbeschäftigung war nur innerhalb besonders enger Grenzen möglich. Der Jahresumsatz aus ausgeübten Erwerbstätigkeiten durfte 22.000 Euro und die daraus erzielten Einkünfte 730 Euro nicht übersteigen.

Wer nach dem Betriebsverkauf wieder einen gewöhnlichen Job annahm oder eine neue selbstständige Tätigkeit begann, riskierte deshalb die Steuerbegünstigung.

Ab 2027 soll ein kompletter Neustart möglich sein

Genau diese Voraussetzung möchte die Bundesregierung streichen. Nach dem neuen Gesetzesentwurf soll es ausreichen, dass der Verkäufer das 60. Lebensjahr vollendet hat und die übrigen Voraussetzungen erfüllt. Ob er danach weiterarbeitet, soll für die Altersbegünstigung keine Rolle mehr spielen.

Ein Beispiel: Ein 63-jähriger Gastronom verkauft sein Restaurant an einen Nachfolger. Weil er weiterhin arbeiten möchte, lässt er sich anschließend als angestellter Berater beschäftigen. Nach bisheriger Rechtslage konnte eine solche Weiterbeschäftigung die Inanspruchnahme des Hälftesteuersatzes verhindern.

Ab 2027 soll der Unternehmer trotz seiner weiteren beruflichen Tätigkeit vom begünstigten Steuersatz profitieren können.

Auch die Aufnahme einer anderen selbstständigen Tätigkeit soll nicht mehr automatisch schädlich sein. Das eröffnet insbesondere Familienbetrieben neue Möglichkeiten, bei denen die bisherige Generation nach einer Übergabe weiterhin mit ihrer Erfahrung unterstützt.

Wie viel Geld sich tatsächlich sparen lässt

Die finanziellen Auswirkungen können beträchtlich sein. Angenommen, beim Verkauf eines Betriebs entsteht ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn von 100.000 Euro. Ergibt sich bei der steuerlichen Gesamtberechnung ein maßgeblicher Durchschnittsteuersatz von 30 Prozent, würde die reguläre Belastung auf diesen Gewinn rechnerisch 30.000 Euro betragen. Bei Anwendung des Hälftesteuersatzes wären es dagegen nur 15.000 Euro.

In diesem vereinfachten Beispiel beträgt die Steuerersparnis 15.000 Euro.

Die tatsächliche Berechnung hängt allerdings vom gesamten steuerpflichtigen Einkommen, möglichen Verlusten und weiteren individuellen Faktoren ab. Der Hälftesteuersatz bedeutet auch nicht automatisch, dass nur die Hälfte des Verkaufspreises versteuert wird. Entscheidend ist der steuerlich ermittelte Veräußerungsgewinn, nicht der gesamte Betrag, den der Käufer bezahlt.

Achtung: Der Steuervorteil soll nur einmal im Leben möglich sein

Mit der neuen Freiheit kommt allerdings eine wichtige Einschränkung.

Die Altersbegünstigung soll künftig nur noch einmal im Leben in Anspruch genommen werden können.

Dabei wird nicht mehr ausschließlich auf den jeweiligen Betrieb, sondern auf die betreffende Person abgestellt. Wer beispielsweise mit 62 Jahren sein erstes Unternehmen verkauft und den Hälftesteuersatz nutzt, könnte diese Altersbegünstigung bei einem weiteren Betriebsverkauf mit 68 Jahren nicht erneut beanspruchen.

Eine interessante Ausnahme ist vorgesehen: Werden mehrere Betriebe innerhalb desselben Kalenderjahres verkauft oder aufgegeben, soll die Begünstigung für sämtliche entsprechenden Gewinne dieses Jahres genutzt werden können. Unternehmer mit mehreren Betrieben könnten daher von einer sorgfältigen zeitlichen Planung profitieren. Wer die Vergünstigung bereits nach bisherigem Recht vor 2027 in Anspruch genommen hat, soll dadurch für die neue Regelung übrigens nicht automatisch gesperrt sein.

Eine weitere Überraschung: Bis zu 55.000 Euro weiterverdienen

Der Gesetzesentwurf enthält außerdem eine Übergangsbestimmung, die für Unternehmer interessant ist, die ihren Betrieb bereits vor 2027 begünstigt verkauft haben. Nach der bisherigen Rechtslage konnte eine spätere Erwerbstätigkeit den gewährten Steuervorteil gefährden. Künftig soll für solche Altfälle eine deutlich höhere Grenze gelten.

Ab 1. Jänner 2027 sollen jährliche Einnahmen aus weiteren Erwerbstätigkeiten von bis zu 55.000 Euro unschädlich sein.

Die bisherige zusätzliche Einkünftegrenze von 730 Euro soll dabei entfallen. Wichtig ist allerdings die Unterscheidung: Die neue 55.000-Euro-Grenze betrifft den Schutz bereits nach altem Recht gewährter Begünstigungen. Sie ist keine allgemeine Zuverdienstgrenze für Betriebsverkäufe nach der geplanten neuen Regelung.

Nicht jede Firmenübergabe ist begünstigt

Trotz der geplanten Erleichterung bleibt der Hälftesteuersatz an weitere Voraussetzungen gebunden. Seit der Eröffnung des Betriebs beziehungsweise dem letzten entgeltlichen Erwerbsvorgang müssen grundsätzlich mindestens sieben Jahre vergangen sein.

Außerdem muss es sich um eine steuerlich relevante Betriebsveräußerung oder Betriebsaufgabe handeln. Eine bloße Schenkung des Unternehmens an die Kinder löst nicht automatisch einen begünstigten Veräußerungsgewinn aus. Auch der Verkauf privater GmbH-Anteile ist steuerlich anders zu beurteilen als die Veräußerung eines Einzelunternehmens oder eines begünstigungsfähigen Mitunternehmeranteils.

Bestimmte rein kapitalistische Mitunternehmerbeteiligungen sind von der neuen Altersbegünstigung ausdrücklich ausgeschlossen. Unternehmer sollten deshalb vor einer Übergabe prüfen lassen, ob überhaupt ein entsprechender steuerpflichtiger Gewinn entsteht und welche Form der Übertragung am günstigsten ist.

Warum der Zeitpunkt entscheidend werden könnte

Die Neuregelung soll erstmals bei der Einkommensteuerveranlagung für das Kalenderjahr 2027 angewendet werden. Noch ist das Abgabenänderungsgesetz allerdings nicht beschlossen. Die Regierungsvorlage befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Gerade für Unternehmer, die ihren Betrieb noch Ende 2026 verkaufen möchten, könnte der zeitliche Unterschied entscheidend sein.

Ein Verkauf im Dezember 2026 und eine Veräußerung im Jänner 2027 könnten unter unterschiedlichen Voraussetzungen steuerlich begünstigt sein.

Dabei kommt es auf den tatsächlichen steuerlichen Veräußerungszeitpunkt an. Eine bloße Verschiebung des Vertragsdatums reicht nicht unbedingt aus. Wer über einen Betriebsverkauf, die Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie oder einen beruflichen Neustart nach dem 60. Geburtstag nachdenkt, sollte daher schon vor einer verbindlichen Entscheidung steuerlichen Rat einholen.

Die geplante Reform könnte einen bisher ungewöhnlichen Widerspruch beseitigen: Wer sein Lebenswerk verkauft, soll künftig nicht mehr gezwungen sein, auch seine berufliche Tätigkeit aufzugeben, nur um einen erheblichen Steuervorteil zu erhalten.