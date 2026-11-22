Handys, Tablets und Computer gelten für viele Eltern als Gefahr für die Entwicklung ihrer Kinder. Doch eine achtjährige Langzeitstudie mit 260 Teilnehmern kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Mehr Bildschirmzeit war mit besseren geistigen Leistungen im Jugendalter verbunden. Eine weitere Untersuchung zeigt allerdings, warum Eltern daraus nicht die falschen Schlüsse ziehen sollten.

Wie viel Zeit dürfen Kinder täglich am Handy verbringen? Diese Frage beschäftigt Millionen Familien. Während manche Eltern strenge Zeitlimits festlegen, erlauben andere ihren Kindern einen vergleichsweise freien Umgang mit digitalen Geräten. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus Finnland stellen nun eine weitverbreitete Annahme infrage: Dass mehr Bildschirmzeit automatisch schlechter für die geistige Entwicklung ist.

260 Kinder über acht Jahre begleitet

Wissenschaftler der Universitäten Jyväskylä und Ostfinnland untersuchten im Rahmen der sogenannten PANIC-Studie, wie Bildschirmzeit und körperliche Aktivität während der Kindheit mit späteren geistigen Fähigkeiten zusammenhängen. Dafür wurden 124 Mädchen und 136 Buben über einen Zeitraum von acht Jahren begleitet.

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Zu Beginn waren die Kinder etwa sechs bis acht Jahre alt. Weitere Untersuchungen erfolgten im Volksschulalter und schließlich im Jugendalter. Bei der abschließenden Untersuchung waren die Teilnehmer durchschnittlich 15,8 Jahre alt.

Die Forscher erfassten unter anderem, wie viel Zeit die Kinder vor Bildschirmen verbrachten und wie körperlich aktiv sie waren. Zusätzlich wurden Bewegungs- und Herzfrequenzsensoren eingesetzt. Am Ende mussten die Jugendlichen verschiedene computergestützte Tests absolvieren, mit denen beispielsweise Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und Informationsverarbeitung untersucht wurden.

Mehr Bildschirmzeit, bessere Ergebnisse

Das überraschende Ergebnis: Jugendliche, die über die Jahre mehr Zeit vor Bildschirmen verbracht hatten, erzielten bei der allgemeinen kognitiven Verarbeitung tendenziell bessere Ergebnisse. Die entsprechende Untersuchung wurde im August 2026 im Fachjournal „Pediatric Exercise Science“ veröffentlicht und Mitte November international erneut aufgegriffen.

Für Forschungsleiter Petri Jalanko ist das ein Hinweis darauf, dass Bildschirmzeit nicht ausschließlich als schädlich betrachtet werden sollte. Der Wissenschaftler vermutet, dass besonders die Art der Nutzung eine wichtige Rolle spielt.

Wer beispielsweise am Computer Probleme löst, kreativ arbeitet, Informationen verarbeitet oder anspruchsvolle Spiele nutzt, beschäftigt sich geistig auf andere Weise als jemand, der stundenlang passiv durch Kurzvideos scrollt. Allerdings wurde in der Studie nicht ausreichend zwischen sämtlichen konkreten Bildschirmaktivitäten unterschieden, um nachzuweisen, welche davon die besseren Testergebnisse erklären.

Die Ergebnisse bedeuten deshalb ausdrücklich nicht, dass Kinder durch längeres Handyspielen automatisch intelligenter werden.

Eine zweite Studie liefert eine überraschende Warnung

Besonders interessant ist, dass Forscher der Universität Ostfinnland am 16. November 2026 weitere Ergebnisse zur Bildschirmnutzung veröffentlichten. Diesmal untersuchten sie die Gehirnstruktur von 44 Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren mithilfe der Magnetresonanztomografie. Dabei entdeckten sie unterschiedliche Zusammenhänge.

Jugendliche mit hoher Bildschirmzeit hatten in bestimmten Bereichen des Stirnhirns, die unter anderem für Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und Entscheidungsfindung wichtig sind, ein größeres Volumen grauer Hirnsubstanz. In anderen Regionen zeigte sich jedoch das Gegenteil.

Besonders im mittleren Schläfenlappen, der für Gedächtnis und Lernen eine Rolle spielt, war das Volumen bei intensiver Bildschirmnutzung geringer.

Die Wissenschaftlerin Hannamari Skog warnt deshalb davor, größere Gehirnvolumina automatisch als Vorteil zu interpretieren. Während der normalen Gehirnentwicklung nimmt die graue Substanz in bestimmten Bereichen nämlich ab, während die Verarbeitung effizienter wird. Die Unterschiede könnten somit auch mit einer verzögerten Reifung zusammenhängen.

Die Untersuchung war klein und erfasste die Teilnehmer nur zu einem Zeitpunkt. Sie kann daher weder eine Schädigung noch einen positiven Effekt durch Bildschirmzeit beweisen.

Andere Forscher fanden schlechtere Schulleistungen

Dass die wissenschaftliche Lage kompliziert ist, zeigt eine weitere Untersuchung derselben finnischen Universität. Im Juni 2026 werteten Forscher Daten von mehr als 10.000 Jugendlichen aus der PISA-Studie aus.

Dabei zeigte sich ein anderes Bild: Jugendliche, die digitale Geräte besonders häufig zur Unterhaltung verwendeten, erzielten im Durchschnitt schlechtere Ergebnisse in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften. Bei intensiver Freizeitnutzung entsprach der Leistungsrückstand teilweise ungefähr einem Schuljahr.

Wie passen diese Erkenntnisse zusammen? Die Untersuchungen betrachten unterschiedliche Dinge. Während die achtjährige Langzeitstudie bestimmte geistige Verarbeitungsfähigkeiten misst, untersucht die PISA-Auswertung schulische Leistungen. Ein Jugendlicher kann bei Aufgaben zur Informationsverarbeitung gut abschneiden und trotzdem schlechtere Schulnoten haben, beispielsweise weil digitale Unterhaltung Zeit verdrängt, die er zum Lernen benötigt.

Österreichs Eltern setzen bereits auf Kontrolle

Wie relevant das Thema auch hierzulande ist, zeigt der Österreich-Report Mobilfunkverhalten vom 9. November 2026. Rund 42 Prozent der Befragten betrachten das Suchtpotenzial digitaler Medien als besondere Gefahr für Kinder und Jugendliche. Weitere 37 Prozent sorgen sich wegen Cybermobbings, 33 Prozent wegen mangelnder körperlicher Aktivität.

Das durchschnittlich als geeignet empfundene Alter für das erste eigene Smartphone liegt bei zehn Jahren. Mehr als zwei Drittel der befragten Eltern mit digital aktiven Kindern zwischen sieben und 13 Jahren setzen bereits spezielle Kontrollprogramme ein.

Bei den Sieben- bis Zehnjährigen machen sogar 95 Prozent der Eltern zeitliche Vorgaben zur Gerätenutzung. Doch die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse legen nahe, dass allein das Zählen von Minuten nicht ausreicht.

Was Eltern daraus wirklich lernen können

Auch die amerikanische Kinderärztevereinigung AAP betont in ihren Empfehlungen von 2026 stärker die Qualität und die Begleitumstände digitaler Mediennutzung. Entscheidend ist beispielsweise, ob Kinder digitale Geräte zum Lernen und kreativen Gestalten oder überwiegend zur passiven Unterhaltung verwenden.

Ebenso wichtig bleibt, was durch Bildschirmzeit möglicherweise verloren geht: ausreichend Schlaf, persönliche Kontakte, Bewegung, gemeinsame Familienzeit oder konzentriertes Lernen. Für Eltern könnte deshalb eine andere Frage sinnvoller sein als die tägliche Diskussion über jede zusätzliche Handystunde: Was macht mein Kind eigentlich während dieser Zeit und worauf verzichtet es dafür?

Ein Kind, das am Computer programmiert, eine Fremdsprache lernt oder eigene Videos gestaltet, nutzt seine Bildschirmzeit anders als eines, das stundenlang wahllos Inhalte konsumiert. Die finnischen Forscher betonen ausdrücklich, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um tatsächliche Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nachzuweisen.

Die wichtigste Erkenntnis lautet deshalb weder, dass möglichst viel Bildschirmzeit gut sei, noch dass digitale Geräte grundsätzlich der Entwicklung schaden.

Vielmehr zeigen die Studien, dass eine Stunde vor dem Bildschirm nicht automatisch dasselbe bedeutet wie eine andere. Für Eltern dürfte künftig weniger die reine Zeit entscheidend sein als die Frage, womit ihre Kinder diese Zeit verbringen.