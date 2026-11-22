Tausende Menschen versammelten sich am Samstagabend im Zentrum von Zagreb, um Gerechtigkeit für den 32-jährigen Kristian Josip Periš zu fordern. Ein Monat nach seinem Tod in einer psychiatrischen Klinik werden immer neue Fragen laut, inzwischen sitzen acht Mitarbeiter in Untersuchungshaft.

Auf dem zentralen Ban-Jelačić-Platz in Zagreb herrschte am Samstagabend eine emotionale Atmosphäre. Tausende Menschen waren gekommen, um des verstorbenen Kristian Josip Periš zu gedenken und seine Familie zu unterstützen. Besonders bewegend war der Auftritt seiner Schwester Mihaela, die unter Tränen an ihren Bruder erinnerte.

Was geschah in der Psychiatrie?

Der 32-Jährige starb am 21. Oktober 2026 in der psychiatrischen Klinik Sveti Ivan im Zagreber Stadtteil Jankomir. Was zunächst als Todesfall während einer medizinischen Behandlung bekannt wurde, entwickelte sich zu einem der aufsehenerregendsten Kriminalfälle Kroatiens. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen Aufnahmen einer Überwachungskamera. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere medizinische Mitarbeiter den Patienten während einer körperlichen Fixierung geschlagen und seinen Kopf mit einem Kissen niedergedrückt haben.

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Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des schweren Mordes an einer besonders schutzbedürftigen Person. Zunächst wurden vier medizinische Techniker festgenommen. Am 16. November folgten weitere Festnahmen: eine Ärztin, zwei Krankenschwestern und ein weiterer medizinischer Techniker.

Alle acht Beschuldigten befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Die genaue medizinische Todesursache war zuletzt noch nicht abschließend geklärt.

Schwester bricht vor Tausenden in Tränen aus

Die Gedenkveranstaltung am 21. November stand unter dem Motto „Nećete nas ugušiti“, auf Deutsch etwa „Ihr werdet uns nicht ersticken“. Kristians Schwester Mihaela sprach vor den versammelten Menschen über ihren Bruder und die gemeinsame Kindheit. Besonders schmerzhaft: Ausgerechnet an diesem Tag hätte Kristian mit seiner Familie den Geburtstag seiner Mutter feiern sollen.

Die Angehörigen hatten ausdrücklich um eine friedliche und unpolitische Veranstaltung gebeten. Menschen, die nicht nach Zagreb kommen konnten, waren eingeladen, als Zeichen der Solidarität einen weißen Kissenbezug an ihrem Fenster oder Balkon aufzuhängen.

Familie stellt fünf konkrete Forderungen

Für die Familie geht es längst nicht mehr ausschließlich um die Bestrafung möglicher Täter. Sie fordert grundlegende Veränderungen im kroatischen Gesundheitssystem, damit sich ein solcher Fall nicht wiederholt. Dazu gehören strengere gesetzliche Vorschriften für körperliche Zwangsmaßnahmen und ein ausdrückliches Verbot, das Gesicht eines Patienten während einer Fixierung abzudecken.

Außerdem verlangt die Familie eine verpflichtende und durchgehende Videoüberwachung in Gesundheitseinrichtungen, die umfassende Überprüfung aller beteiligten Mitarbeiter sowie eine Kontrolle der Krankenstände des involvierten Personals. Eine weitere Forderung ist besonders symbolträchtig: Die Klinik Sveti Ivan soll künftig den Namen Kristian Josip Periš tragen.

Thousands protest in Zagreb over the death of 32-year-old Kristian Josip Peris at a psychiatric hospital, after footage reportedly showed staff holding a pillow over him while he was restrained. https://t.co/EpRIytkN9B — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 21, 2026

Ermittlungen könnten noch ausgeweitet werden

Der Anwalt der Familie, Leon Zrnić, erklärte gegenüber kroatischen Medien, dass die bisherigen Festnahmen möglicherweise nicht ausreichen. Nach Ansicht der Angehörigen müsse die Verantwortung sämtlicher Personen untersucht werden, die während des Vorfalls mit Kristian in Kontakt standen. Auch die Frage, ob Verantwortliche innerhalb der Klinik ihre Aufsichtspflichten verletzt haben, steht damit im Raum.

Die Ermittlungen dauern an. Ob weitere Personen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, ist derzeit offen. Für die Familie ist jedoch bereits klar, dass sie nicht aufgeben will. Aus dem Tod eines 32-jährigen Mannes ist eine landesweite Debatte über Patientenschutz, Gewalt und Verantwortung in psychiatrischen Einrichtungen geworden.