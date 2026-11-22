Heiliger Abend und Silvester fallen 2026 auf Donnerstage. Ob Handel, Salon oder Ordination: Der Dienstschluss ist alles andere als einheitlich.

Weder der 24. noch der 31. Dezember zählt in Österreich zu den gesetzlichen Feiertagen. Ob an diesen beiden Tagen gearbeitet werden muss, richtet sich in erster Linie nach dem Kollektivvertrag, nach Betriebsvereinbarungen und nach den Regelungen im jeweiligen Arbeitsvertrag.

Im Jahr 2026 fallen beide Termine auf einen Donnerstag. Die Arbeiterkammer bestätigt, dass Arbeitgeber grundsätzlich verlangen dürfen, dass an diesen Tagen gearbeitet wird, selbst wenn viele Firmen ihren Betrieb früher einstellen. Für Zahnarztangestellte sieht der Kollektivvertrag an beiden Tagen eine komplette Freistellung vor, das Gehalt läuft dabei ungekürzt weiter.

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Friseure beenden ihre Arbeit am Heiligen Abend um 12 Uhr, am Silvestertag um 17 Uhr. Im Handel ist für Angestellte am 24. Dezember grundsätzlich um 13 Uhr Schluss, am 31. Dezember um 17 Uhr. Für bestimmte Warenbereiche gibt es allerdings Ausnahmen. Entfallen Arbeitsstunden, weil der Kollektivvertrag einen früheren Dienstschluss vorsieht, sind diese grundsätzlich trotzdem zu bezahlen. Ein Abzug vom Urlaubskonto ist ebenfalls nicht ohne Weiteres zulässig.

Betriebsurlaub

Zahlreiche Betriebe bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr mehrere Tage geschlossen. Einseitig anordnen dürfen Arbeitgeber einen Betriebsurlaub grundsätzlich aber nicht. Nach Darstellung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Urlaub miteinander vereinbaren. Sowohl die Interessen des Betriebs als auch das Erholungsbedürfnis der Beschäftigten sind dabei zu berücksichtigen. Eine solche Vereinbarung kann schon im Arbeitsvertrag verankert sein.

Sperrt ein Unternehmen zu, ohne dass eine wirksame Urlaubsvereinbarung vorliegt, und stellt ein Arbeitnehmer seine Arbeitskraft nachweislich zur Verfügung, bleibt der Anspruch auf Entlohnung grundsätzlich bestehen, und zwar ohne dass Urlaubstage abgezogen werden. Umgekehrt dürfen Beschäftigte einen Wunschurlaub am 24. oder 31. Dezember nicht eigenmächtig festlegen.

Halbe Urlaubstage kennt das österreichische Urlaubsrecht grundsätzlich nicht. Das gilt auch für die Freistellung in jenen Stunden, die an einem verkürzten Arbeitstag noch zu arbeiten wären. Der ÖGB rät, für einen gewünschten früheren Dienstschluss gegebenenfalls zu klären, ob ein Zeitausgleich möglich ist.

Weihnachtsferien 2026

Die Weihnachtsferien erstrecken sich vom 24. Dezember 2026 bis einschließlich 6. Jänner 2027. Wer in der Regel von Montag bis Freitag arbeitet und an beiden Dezemberterminen laut Kollektivvertrag zur Gänze frei hat, braucht für diesen Zeitraum lediglich fünf Urlaubstage, nämlich den 28., 29. und 30. Dezember sowie den 4. und 5. Jänner. So kommen 14 freie Kalendertage am Stück zusammen. Muss man an den beiden Dezemberterminen dagegen regulär arbeiten, sind dafür sieben Urlaubstage nötig.

In jedem Fall muss der Urlaub genehmigt werden. Bei Schichtarbeit oder anderen Arbeitszeitmodellen kann die Rechnung anders aussehen.

Eine Sonderregelung betrifft den persönlichen Feiertag: Arbeitnehmer können einmal pro Urlaubsjahr einseitig einen Urlaubstag festlegen. Dieser Tag wird vom regulären Urlaubsanspruch abgezogen und muss mindestens drei Monate im Voraus schriftlich bekanntgegeben werden. Für die beiden Dezembertage 2026 sind diese Fristen schon verstrichen.