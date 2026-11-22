Zwischen Drohnenalarm und Stromsperre versuchen Helfer in der Ukraine, Menschen zu versorgen. Der Winter steht erst bevor.

Die anhaltenden russischen Angriffe setzen die Ukraine vor Beginn des Winters massiv unter Druck. Beschäftigte der Caritas schildern einen Alltag unter Beschuss und eine Versorgungslage, die sich für die Bevölkerung zusehends verschlechtert.

Cherson liegt unmittelbar an der Front, die am gegenüberliegenden Ufer des Dnipro verläuft. Ukrainische Streitkräfte hatten die Stadt im November 2022 zurückerobert. Ihor Makar, griechisch-katholischer Priester und Caritas-Direktor, überlebte dort 2025 einen Drohnenangriff. Seiner Schilderung zufolge nehmen russische Streitkräfte auch Zivilpersonen, Einsatzkräfte und Hilfsorganisationen gezielt unter Beschuss.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die UNO-Menschenrechtsmission HRMMU registrierte zwischen Jänner und Ende Oktober 2.957 getötete und 17.218 verletzte Zivilpersonen. Damit liegt die Gesamtzahl um mehr als 60 Prozent über jener des Vergleichszeitraums 2025. Nach Angaben von UNICEF erreichte die Zahl der getöteten und verletzten Kinder mit 1.144 den höchsten Stand der vergangenen drei Jahre. Anfang November kamen bei einem russischen Angriff in Komyschuwacha nahe Saporischschja 72 Menschen ums Leben. Ein Raketenangriff auf Kiew am Freitag beschädigte drei Brücken, den Behörden zufolge starben dabei sechs Menschen.

Ihrerseits verstärkte die Ukraine die Angriffe auf Raffinerien, Industriegebiete, Warenhäuser und Rechenzentren in Russland. Auch die Krim-Brücke musste nach einem ukrainischen Angriff gesperrt werden. Laut russischen Behörden starben im Oktober bei ukrainischen Angriffen in Russland 59 Menschen, in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine mindestens 90 Personen.

Strom rationiert

Seit Anfang November wird in weiten Teilen des Landes der Strom rationiert. Der Energiekonzern Ukrenerho hat einen Abschaltplan für Betriebe und Privathaushalte veröffentlicht. Kachur Alla, die in Kiew ein Hauspflegeprojekt leitet, berichtet von Ausfällen, die zwölf bis 15 Stunden dauern. Betroffen ist auch die U-Bahn. Die stundenlangen Attacken, die teils tagsüber stattfinden, erschweren die Reparaturen zusätzlich.

„Die Situation ist viel schlimmer als letzten Winter“, sagt Anna Torina von der Caritas in Saporischschja. Sie kümmert sich um Vertriebene aus der Region und versorgt sie mit Hygienepaketen, Rechtsberatung und Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft.

Die Teams von Makar müssen bei ihren Einsätzen Helm und Splitterschutzweste tragen. Mit ihren Drohnendetektoren haben sie laut dem Priester etwa 45 Sekunden Vorwarnzeit. Drohnen, die über Glasfaserkabel gesteuert werden, können sie damit nicht aufspüren. Auch über Straßen gespannte Netze bieten nach den Worten von Natalia Kyliuschyk von der Caritas Beryslaw nur begrenzten Schutz.

Fast elf Millionen Menschen sind nach UNO-Angaben auf humanitäre Hilfe angewiesen. Klaus Schwertner, Direktor der Caritas Wien, bezeichnet die Arbeitsbedingungen als „extrem herausfordernd“. Caritas Österreich setzt gemeinsam mit lokalen Partnern das EU-Projekt ECHO um. In ostukrainischen Frontregionen stellt es Schutzmaßnahmen, psychosoziale Hilfe und Hygienepakete bereit.

Wirtschaftliche Folgen

Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche rechnet für 2026 mit einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent. Das sind um 0,4 Prozentpunkte weniger, als im Sommer erwartet worden war.

Wegen der Angriffe fahren landwirtschaftliche Betriebe den Getreideanbau zurück. Laut Agrarminister Taras Wyssozkyj könnte die Ernte von 62 Millionen Tonnen im Jahr 2026 auf 30 Millionen Tonnen im Jahr 2027 sinken. Sollten die Schwarzmeerhäfen geschlossen bleiben, dürften die Getreideexporte 2026/27 von 38 Millionen Tonnen im Vorjahr auf 24,6 Millionen Tonnen zurückgehen.