Ordinationen bleiben tagelang zu, doch die Krankheit macht keine Pause. Zu Weihnachten 2026 gibt es Nummern, die man kennen sollte.

Wer an den Weihnachtsfeiertagen 2026 in Österreich erkrankt, kann auf ärztliche Dienste und Apotheken zurückgreifen. Welche Anlaufstelle jeweils die richtige ist, richtet sich nach den Beschwerden und zum Teil nach dem Bundesland. Nach dem Heiligen Abend am Donnerstag, dem 24. Dezember, reihen sich zwei gesetzliche Feiertage und ein Sonntag aneinander. Zahlreiche Ordinationen haben deshalb mehrere Tage lang geschlossen.

Die Gesundheitsberatung 1450 ist in ganz Österreich rund um die Uhr besetzt, auch an Silvester und zu Neujahr. Medizinisch geschultes Personal klärt anhand gezielter Fragen ab, wie dringlich die Beschwerden sind. Je nach Fall rät es zu einer vorläufigen Behandlung daheim, zu einem Bereitschaftsarzt oder zu einer Spitalsambulanz. Für die Beratung selbst fällt kein Entgelt an, je nach Tarif können aber Telefongebühren verrechnet werden. Besteht Lebensgefahr, etwa bei Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall, bei schwerer Atemnot oder Bewusstlosigkeit, muss umgehend die Rettung unter 144 alarmiert werden.

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Ärztliche Bereitschaft

Der Wiener Ärztefunkdienst ist unter 141 an Werktagen zwischen 19 und 7 Uhr sowie an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen ohne Unterbrechung zu erreichen. Er springt bei akuten Erkrankungen ein, die nicht lebensbedrohlich sind, und sichert die hausärztliche Versorgung außerhalb der üblichen Ordinationszeiten. Abhängig von der medizinischen Einschätzung kommen eine telefonische Beratung, der Besuch einer Akutordination oder ein Hausbesuch infrage.

In Niederösterreich ist unter derselben Nummer der NÖ-Ärztedienst im Prinzip für die Nachtstunden zwischen 19 und 7 Uhr verantwortlich. Tagsüber versorgen an Wochenenden und Feiertagen regionale Bereitschaftsdienste die Patientinnen und Patienten. Welche Ordinationen offen haben, erfährt man bei der Ärztekammer oder über die Gesundheitsberatung. In der Steiermark vermittelt ebenfalls die Gesundheitsberatung den Bereitschaftsdienst.

Die Kindernotdienst-Ordination im AKH Wien am Währinger Gürtel hat an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr offen. Im St. Anna Kinderspital in der Kinderspitalgasse 6 werden Kinder im Winterhalbjahr 2026/27 samstags, sonntags und an Feiertagen zwischen 14 und 22 Uhr behandelt. Die sogenannten KiND-Einrichtungen richten sich an akute Erkrankungen, bei denen zwar rasch ein Arzt nachsehen sollte, eine Spitalsnotaufnahme aber nicht unbedingt nötig ist. Bei schweren Symptomen, vor allem bei Säuglingen, ist unverzüglich medizinischer Rat einzuholen.

Apotheken im Dienst

Nach Angaben der Österreichischen Apothekerkammer halten in ganz Österreich jede Nacht sowie an Wochenenden und Feiertagen etwa 220 Apotheken Bereitschaftsdienst. Die Betriebe lösen einander nach regionalen Dienstplänen ab. Welche Apotheke gerade offen hat, zeigt die Apothekensuche der Kammer, die gratis erhältliche ApoApp oder die Gesundheitsberatung.

Für 2026 können bei Bereitschaftsdiensten Zuschläge anfallen. An Sonn- und Feiertagen zwischen 8 und 20 Uhr sind es 1,30 Euro, in der Nacht zwischen 20 und 8 Uhr 3,80 Euro. Unter bestimmten Voraussetzungen kommt die Krankenversicherung für diese Kosten auf, zum Beispiel bei einem entsprechend gekennzeichneten dringenden Kassenrezept. Vom Zuschlag zu unterscheiden ist die gewöhnliche Rezeptgebühr.

Wer regelmäßig rezeptpflichtige Medikamente braucht, sollte schon vor Weihnachten einen Blick auf den Vorrat werfen. Auch während des Bereitschaftsdienstes geben Apotheken verschreibungspflichtige Arzneimittel grundsätzlich nur gegen eine gültige Verschreibung ab. Für dringenden Bedarf gibt es gesetzlich geregelte Ausnahmen, ob sie zur Anwendung kommen, entscheidet die Apotheke.