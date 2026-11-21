Sechs Wanderer steigen ab, doch der Pfad gehört nicht nur ihnen. In Kamerun endet der Ausflug für einen Schweizer tödlich.

Am Donnerstag ist ein Schweizer Tourist am Mount Cameroon, dem höchsten Berg Westafrikas, von einem Waldelefanten getötet worden. Wie das lokale Nachrichtenportal Actu Cameroun meldet, wurden drei weitere Mitglieder der Wandergruppe verletzt. Laut MMI News setzte sich die Gruppe aus vier britischen Touristen, einem Amerikaner und dem Schweizer zusammen. Für den Abstieg wählten die sechs Wanderer einen Pfad, den auch Elefanten auf dem Weg zu einem nahegelegenen See benutzen.

Angriff der Herde

Auf dieser Route stießen sie auf eine Herde. Die Tiere fühlten sich offenbar in der Sorge um ihre Jungen bedroht und gingen aggressiv auf die Gruppe los. Manche Wanderer wollten sich in ihrer Panik auf Bäume retten. Ein Elefant bekam bei der Flucht zwei Besucher zu fassen. Die beiden stürzten in einen Graben und wurden von den Stoßzähnen des Tieres verletzt.

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Der verletzte britische Tourist schwebte nicht in Lebensgefahr. Zwei weitere Touristen mit leichten Verletzungen wurden im Regionalkrankenhaus von Limbe versorgt und danach wieder entlassen.

Reaktion des EDA

Für Freitag war vorgesehen, dass ein Ranger-Team den Leichnam des Schweizers birgt. Gegenüber Blick bestätigte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), vom tödlichen Vorfall zu wissen. Weitere Abklärungen seien im Gang, erklärte Mediensprecher Jonas Montani.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes könne das EDA derzeit keine weiteren Angaben machen. Immer wieder berichten lokale Medien über Zwischenfälle mit Elefanten in der Region. Schon 2021 erlitt dort ein Wildhüter bei einem Angriff tödliche Verletzungen.

Im Vergleich zu ihren Verwandten in der Savanne fallen Waldelefanten etwas kleiner aus. Die stark gefährdete Art ist vor allem in den Regenwäldern West- und Zentralafrikas beheimatet.