Servieren statt Feiern: Eine Jugendliche arbeitet bei einer Hochzeit, ein Gast überschreitet jede Grenze. Der Chef handelt sofort.

Eine minderjährige Kellnerin ist bei einer Hochzeitsfeier in einem Kärntner Restaurant laut Arbeiterkammer sexuell belästigt und körperlich bedrängt worden. Das Strafverfahren gegen den Gast, der älter als 50 Jahre ist, wurde mit einer Diversion beendet. Rechtlichen Beistand erhielt die Jugendliche von Michaela Eigner-Pichler, einer Juristin der Arbeiterkammer Kärnten.

Schon beim Servieren habe der Mann die Kellnerin laut AK immer wieder auf ihr Aussehen angesprochen und anzügliche Äußerungen gemacht. Als die beiden einander später auf einem Gang begegneten, soll er sie in einen Nebenraum gezerrt haben. Dort habe er sie gegen eine Wand gepresst, an ihren Haaren gerissen und körperlich bedrängt.

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Der Jugendlichen gelang es, sich loszureißen. Sie lief zu ihrem direkten Vorgesetzten und schilderte ihm, was passiert war. Dieser setzte den Restaurantchef in Kenntnis, der sofort die Polizei rief. Die Beamten nahmen den Gast mit. Das Verhalten des Arbeitgebers streicht Eigner-Pichler ausdrücklich heraus: „Das ist besonders hervorzuheben und leider nicht immer so, viel zu oft werden solche Vorfälle von Chefs ignoriert oder verharmlost“.

Diversion statt Verurteilung

Angeklagt wurde der Hochzeitsgast wegen Nötigung und sexueller Belästigung. Laut Arbeiterkammer bekannte er sich vor Gericht zu seiner Verantwortung und zeigte Reue. Er erklärte, ihm sei die Unrechtmäßigkeit seiner Tat bewusst. Zudem sei er bereit gewesen, sich bei der Jugendlichen zu entschuldigen.

Im Zuge der Diversion hatte der Mann nach Angaben der AK eine Geldbuße von rund 9.150 Euro zu entrichten. Eine strafrechtliche Verurteilung gab es nicht. Darüber hinaus bekam die Betroffene 2.000 Euro Entschädigung, die der Mann freiwillig und ohne Verzögerung bezahlte. Die junge Frau ist nach wie vor in demselben Restaurant beschäftigt. Dass ihr Arbeitgeber hinter ihr stand, habe ihr geholfen, den Übergriff leichter zu verarbeiten, sagt Eigner-Pichler.

Pflichten der Arbeitgeber

Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Beschäftigten vor sexueller Belästigung zu schützen. Das gilt auch dann, wenn Gäste oder Kunden übergriffig werden. Wer nach Bekanntwerden eines Vorfalls nicht angemessen reagiert, kann selbst schadenersatzpflichtig werden. Nach § 6 des Gleichbehandlungsgesetzes liegt eine Diskriminierung vor, wenn ein Arbeitgeber schuldhaft keine angemessene Abhilfe schafft, nachdem eine Person im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis von einem Dritten sexuell belästigt wurde; die Arbeiterkammer nennt Kund:innen und Gäste als Beispiele für solche Dritte. Eigner-Pichler hält fest: „Chefs und Chefinnen dürfen nicht wegsehen, wenn ihre Mitarbeiterinnen in solche Situationen geraten“.

Anlässlich der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ weist die AK auf Zahlen zur sexuellen Belästigung im Berufsleben hin. 27 Prozent der Frauen haben sie schon am Arbeitsplatz erlebt, das sind knapp 737.000 Betroffene.

Gewalt am Arbeitsplatz wird insgesamt von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) erfasst. Im Vorjahr hat sie laut den angeführten Angaben 1.752 Arbeitsunfälle durch Gewalt anerkannt. Verglichen mit 2021 ist das laut Arbeiterkammer ein Plus von 65 Prozent.