“Dreier-Angebot” und Machtspiele: ORF-Zeugin packt über Belästigungsfall aus

Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung erschüttern den ORF. Eine Managerin kämpft seit zwei Jahren gegen ihren Ex-Vorgesetzten – während sie versetzt wurde, behielt er seine Position.

Seit zwei Jahren zieht sich ein Verfahren wegen sexueller Belästigung beim ORF hin, ohne dass ein richterlicher Entscheid gefallen ist. Im Zentrum steht eine langjährige Managerin, die ihren früheren Vorgesetzten beschuldigt, sie mit sexuell gefärbten Kommentaren und unangebrachten Angeboten bedrängt zu haben. Besonders einschüchternd wirkten Äußerungen wie “Ohne mich bist du gar nichts” und “Du weißt, wem du das alles zu verdanken hast”. Obwohl die Anschuldigungen gravierend sind, blieben spürbare Folgen für den Beschuldigten bislang aus.

Die Position der Klägerin wurde kürzlich durch eine Zeugenaussage gestärkt, die ihre Darstellung bestätigt. Die ehemalige ZiB-Journalistin Sonja Sagmeister nimmt zum Fall öffentlich Stellung und unterstreicht die belastenden Erfahrungen der Betroffenen. Sagmeister, die selbst gegen ihre nach eigener Einschätzung unrechtmäßige Entlassung durch den ORF vorgeht, übt scharfe Kritik an den Strukturen des Senders.

Ungleiche Behandlung

Sie hebt hervor, dass das mutmaßliche Opfer seinen Arbeitsplatz verloren hat, während der Beschuldigte weiterhin eine bedeutende Position innehat. Die Klägerin wechselte innerhalb des Senders die Abteilung, empfand diesen Schritt jedoch als “Abschiebung”.

Als die Stelle ihres ehemaligen Vorgesetzten neu besetzt wurde, bewarb sie sich erfolglos – den Zuschlag erhielt ein aus ihrer Sicht weniger qualifizierter Kandidat. Die Frau betrachtet dies als fortgesetzte Benachteiligung und hat beim Arbeits- und Sozialgericht Wien Klage eingereicht.

Strukturelle Probleme

Während das Urteil noch aussteht, fühlt sich die Betroffene vom Unternehmen ausgegrenzt und für ihr Aufbegehren abgestraft.

Der Fall wirft grundsätzliche Fragen zum Umgang mit sexueller Belästigung und Diskriminierung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf.

Der Fall verdeutlicht den Reformbedarf in diesem Bereich.