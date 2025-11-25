Jahrelanger Missbrauch der eigenen Tochter: Polizist muss hinter Gitter

Ein Polizist aus dem Burgenland wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner Tochter zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Übergriffe sollen sich über sechs Jahre erstreckt haben – von ihrem sechsten bis zum zwölften Lebensjahr. Wie in vielen ähnlichen Fällen wurde das Kind zum Schweigen verpflichtet.

Die Jugendliche brach jedoch das Schweigen. Während des Aufklärungsunterrichts in der Volksschule vertraute sie sich Mitschülern an und schilderte die traumatischen Erlebnisse in ihrem Elternhaus. Die Klassenkameraden rieten zur Anzeige, doch die Staatsanwältin erklärte vor Gericht: “Das hat sie sich nicht getraut. Schließlich ist der Vater ja selbst Polizist. Wer hätte ihr denn bitteschön glauben sollen?”

Der Beschuldigte, der auf einer Dienststelle in Niederösterreich tätig war, hatte erst vor wenigen Monaten seinen Polizeidienst ruhend gestellt. Er plante eine berufliche Neuorientierung als Selbständiger – ein Vorhaben, das durch das Gerichtsverfahren nun in weite Ferne gerückt ist.

Familiäre Zerrüttung

Im Verhandlungssaal wurden zerrüttete Familienverhältnisse thematisiert. Der Verteidiger des Angeklagten, Florian Astl, sprach von einem entscheidenden Wendepunkt: Im Oktober 2024 erwischte die Ehefrau ihren Mann mit einer anderen Frau im Bett. Die Scheidung stand unmittelbar im Raum. Laut Darstellung des Angeklagten habe sich die Tochter aus Angst, “übrigzubleiben”, sofort auf die Seite der Mutter geschlagen.

Als am Folgetag die Polizei erschien und die Missbrauchsvorwürfe thematisierte, sei sein Mandant ohnmächtig zusammengebrochen, führte Rechtsanwalt Astl aus.

Gerichtliches Urteil

Die Schöffen bekamen die aufgezeichnete Einvernahme der mittlerweile 16-Jährigen zu sehen. Ein psychologisches Gutachten attestierte der Jugendlichen Glaubwürdigkeit. Ein Mitschüler bestätigte als Zeuge: “Es gab schon immer Gerüchte. Als ich es von ihr hörte, was sie alles machen musste, war ich schockiert. Ich habe ihr angesehen, dass es stimmt.”

Nach einem zweitägigen Prozess mit insgesamt zehn Verhandlungsstunden verkündete der Schöffensenat am Landesgericht Eisenstadt das Urteil: Der Angeklagte wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu siebeneinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Verurteilte, der bis zuletzt auf seiner Unschuld beharrt hatte, wirkte fassungslos. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.