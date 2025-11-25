Historischer Flug in Falun: Stefan Kraft schreibt Skisprung-Geschichte

Mit einem Paukenschlag in Falun schreibt Stefan Kraft Skisprung-Geschichte. Der Salzburger überholt Legende Janne Ahonen und setzt eine neue Bestmarke im Weltcup.

Stefan Kraft hat sich mit einem beeindruckenden Auftritt in die Geschichtsbücher des Skispringens katapultiert. Der 32-jährige Salzburger knackte am Dienstag beim Normalschanzenbewerb in Falun (Schweden) einen lang bestehenden Rekord im Skisprung-Weltcup. Mit seinem souveränen Sieg sammelte er weitere 100 Punkte und schraubte sein Gesamtkonto auf nunmehr 15.811 Zähler – damit überflügelte er den finnischen Ausnahmeathleten Janne Ahonen, der bislang mit 15.758 Punkten die Bestmarke hielt.

Der Triumph in Schweden markierte zugleich Krafts 46. Weltcupsieg, womit er in der ewigen Bestenliste zu einer weiteren Skisprung-Legende aufschloss: Matti Nykänen. Nur ein Österreicher thront noch über beiden – Gregor Schlierenzauer, der in seiner Karriere 53 Mal ganz oben auf dem Podest stand.

Rekord gebrochen

Nach seinem Normalschanzenerfolg steht der Salzburger nun bei 15.811 Weltcuppunkten und hat damit den bisherigen Rekordhalter Ahonen endgültig abgelöst. Einmal mehr präsentierten sich auch die übrigen ÖSV-Adler in starker Verfassung und untermauerten die aktuelle Stärke des österreichischen Teams.

