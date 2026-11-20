Ein rumänischer Staatsbürger lebt seit mehreren Jahren mit seiner moldauischen Ehefrau und fünf Kindern in Finnland. Die Familie hat sich dort ein Leben aufgebaut. Die drei älteren Kinder besuchen die Schule, die beiden jüngeren den Kindergarten. Doch dann entscheidet die Einwanderungsbehörde, dass der Vater das Land verlassen muss. Gleichzeitig sollen auch seine Frau und die Kinder ausgewiesen werden.

Mehrere Straftaten bringen die Familie in Schwierigkeiten

Der Vater war zwischen 2017 und 2019 in Finnland beschäftigt. In den folgenden Jahren wurde er unter anderem wegen schweren Diebstahls und weiterer Eigentumsdelikte verurteilt. Die finnischen Behörden stuften ihn deshalb als gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Ordnung ein. Im November 2022 ordneten sie seine Ausweisung nach Rumänien an und verhängten ein dreijähriges Einreiseverbot. Zwei Tage später verfügten sie auch die Ausweisung seiner Frau und der fünf Kinder.

Doch die Familie wehrte sich. Die Kinder seien in Finnland aufgewachsen, sprächen Finnisch und hätten dort ihre sozialen Bindungen. Eine Übersiedlung nach Rumänien oder Moldau würde ihr bisheriges Leben grundlegend verändern. Der Streit landete schließlich beim Europäischen Gerichtshof.

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Der Schulbesuch kann ein eigenes Aufenthaltsrecht begründen

Am 19. November 2026 fällte der EuGH ein bemerkenswertes Urteil.

Kinder von EU-Arbeitnehmern können ein eigenständiges Aufenthaltsrecht besitzen, wenn sie im Aufnahmeland eine Schule besuchen. Dieses Recht kann sogar dann fortbestehen, wenn der betreffende Elternteil wegen einer Gefahr für die öffentliche Ordnung ausgewiesen wird.

Die rechtliche Grundlage bildet Artikel 10 der EU-Verordnung 492/2011 über die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Besonders wichtig: Der betreffende Elternteil muss nicht zwingend weiterhin beschäftigt sein. Das Aufenthaltsrecht der Kinder kann auch dann fortbestehen, wenn er seine Arbeit bereits verloren hat.

Und es kommt noch eine Überraschung hinzu. Die Kinder müssen nicht einmal selbst EU-Staatsbürger sein. Entscheidend ist unter anderem, dass sie über einen Elternteil, der in einem anderen EU-Land gearbeitet hat, die entsprechenden Rechte erworben haben.

Das Urteil schützt außerdem den tatsächlich betreuenden Elternteil. Im finnischen Fall ist das die moldauische Mutter. Auch die beiden jüngeren Geschwister, die noch nicht zur Schule gehen, werden unter den vom Gericht geprüften Voraussetzungen berücksichtigt.

Auch ein österreichisches Gericht wartet auf dieses Urteil

Bei der Recherche fällt eine besonders interessante Verbindung auf. Am 10. August 2026 setzte das österreichische Bundesverwaltungsgericht ein Ausweisungsverfahren ausdrücklich aus, weil es auf die Entscheidung des EuGH in genau dieser Rechtssache wartete.

Der österreichische Fall betrifft eine deutsche Staatsbürgerin, die seit März 2025 mit ihrem Lebensgefährten und drei minderjährigen Kindern in Österreich lebt. Nachdem sie Sozialhilfe beantragt hatte, leitete das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ein Verfahren ein. Im Dezember 2025 wurde ihre Ausweisung verfügt. Die Kinder besitzen Anmeldebescheinigungen und besuchen in Österreich die Schule beziehungsweise den Kindergarten.

Das Bundesverwaltungsgericht erkannte darin eine mögliche rechtliche Verbindung zum finnischen Fall und setzte das Verfahren bis zur Entscheidung aus Luxemburg aus.

Allerdings unterscheiden sich die beiden Fälle erheblich: In Finnland geht es um Straftaten und die öffentliche Ordnung, in Österreich um aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen im Zusammenhang mit Sozialhilfebezug. Das neue Urteil bedeutet daher nicht automatisch, dass die Frau in Österreich bleiben darf. Das Gericht muss prüfen, welche Grundsätze auf ihren konkreten Fall anwendbar sind.

Bedeutet das einen Freibrief für straffällige Eltern?

Nein. Genau diese Unterscheidung ist entscheidend. Der EuGH hat keineswegs entschieden, dass ein straffällig gewordener Elternteil wegen seiner Kinder grundsätzlich vor einer Ausweisung geschützt ist. Die Behörden dürfen weiterhin gegen Personen vorgehen, die eine tatsächliche und erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen.

Allerdings müssen sie das Familienleben und insbesondere das Kindeswohl berücksichtigen. Dazu gehört etwa die Frage, ob eine Familie gemeinsam in einem anderen Land leben kann, welche Sprache die Kinder sprechen und welche Bindungen sie zu ihrem bisherigen Wohnort haben. Auch die möglichen Folgen einer Trennung von den Eltern müssen geprüft werden.

Eine Entscheidung mit Bedeutung für viele Familien

Das Urteil ist besonders relevant für Familien, in denen Angehörige unterschiedliche Staatsbürgerschaften besitzen. Solche Konstellationen gibt es auch unter Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die in Österreich oder anderen EU-Staaten leben. Allerdings gilt die Entscheidung nicht pauschal für sämtliche Drittstaatsangehörigen oder jedes Asylverfahren. Die besonderen Rechte knüpfen an die europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit und die konkreten Voraussetzungen des Einzelfalls an.

Das Aufenthaltsrecht einer Familie muss nicht zwangsläufig mit dem Aufenthaltsrecht eines Elternteils enden. Ein Kind kann aufgrund seiner Schulbildung eigene Rechte besitzen, die selbst durch die Ausweisung des Vaters nicht automatisch verloren gehen.