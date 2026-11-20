Früher war es der Mittelpunkt der Familie, heute steht es oft monatelang leer. Viele Familien mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Was soll aus dem Haus der Eltern werden?

Ein Haus in Bosnien, Serbien oder Kroatien. Errichtet mit dem Geld, das Vater und Mutter jahrzehntelang in Österreich verdient haben. Vielleicht stehen noch die alten Möbel im Wohnzimmer, die Fotos der Großeltern hängen an der Wand und im Garten wächst der Baum, unter dem früher die ganze Familie saß.

Doch die Eltern werden älter, die Kinder leben längst in Wien, Graz oder Linz und die Enkel verbringen ihre Sommerferien zunehmend woanders. Was über Generationen als Symbol für Sicherheit und Verbundenheit galt, wird für viele Familien zu einer finanziellen und emotionalen Herausforderung.

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Hunderttausende Wohnungen stehen leer

Dass es sich nicht nur um einzelne Schicksale handelt, zeigen die offiziellen Statistiken. Bei der serbischen Volkszählung 2022 wurden insgesamt rund 3,61 Millionen Wohnungen erfasst. Darunter befanden sich rund 634.000 unbewohnte Wohnungen. Hinzu kamen beinahe 289.000 Wohnungen, die nur gelegentlich genutzt wurden, etwa zur Erholung oder während der Ferien.

Auch in Kroatien ist die Entwicklung auffällig. Zwischen den Volkszählungen 2011 und 2021 ging die Zahl der bewohnten Wohnungen um 4,2 Prozent zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der vorübergehend unbewohnten Wohnungen um 43 Prozent. Die Zahlen bedeuten nicht, dass alle diese Immobilien Auswanderern gehören. Sie zeigen jedoch, wie groß das Problem ungenutzten Wohnraums mittlerweile geworden ist.

Auch in Bosnien und Herzegowina gehört das Thema zum Alltag vieler Familien. Gerade in kleineren Gemeinden trifft die Abwanderung junger Menschen auf eine alternde Bevölkerung. Zurück bleiben Häuser, deren Eigentümer oder Angehörige häufig im Ausland leben.

Ein Haus, das niemand nutzt, kostet trotzdem Geld

Viele Eigentümer unterschätzen, wie teuer eine Immobilie sein kann, die nur wenige Wochen im Jahr genutzt wird. Grundabgaben, Stromanschluss, Wasser, Versicherungen und laufende Reparaturen fallen auch dann an, wenn niemand im Haus wohnt. Dazu kommen Fahrtkosten und die regelmäßige Kontrolle des Gebäudes.

Eine Beispielrechnung macht das Problem deutlich: Gibt eine Familie jährlich 250 Euro für Abgaben, 200 Euro für Grundversorgung und Versicherungen, 350 Euro für kleinere Reparaturen sowie 400 Euro für die Pflege von Haus und Garten aus, entstehen 1.200 Euro im Jahr, ohne dass größere Schäden berücksichtigt sind.

Über zehn Jahre wären das bereits 12.000 Euro. Eine neue Dacheindeckung, eine defekte Heizung oder Feuchtigkeitsschäden können die Belastung erheblich erhöhen. Die Beträge sind eine Modellrechnung und keine durchschnittlichen Immobilienkosten. Tatsächlich unterscheiden sich die Ausgaben je nach Land, Gemeinde, Gebäude und Zustand erheblich.

Verkaufen? Für viele Eltern undenkbar

Was für die Kinder eine wirtschaftliche Entscheidung ist, besitzt für die Eltern häufig eine völlig andere Bedeutung. Ein Haus am Balkan ist für zahlreiche Angehörige der ersten Gastarbeitergeneration mehr als eine Immobilie. Es ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Lebens zwischen zwei Ländern, verbunden mit dem ursprünglichen Wunsch, eines Tages zurückzukehren.

Die Kinder sehen dagegen oft eine andere Realität. Sie haben ihren Lebensmittelpunkt in Österreich, arbeiten hier und wissen, dass sie das Haus kaum regelmäßig nutzen können. Genau daraus entstehen Konflikte. Die Eltern möchten das Haus behalten, die Kinder wollen vielleicht verkaufen. Andere Geschwister bestehen auf einer gemeinsamen Nutzung, obwohl niemand bereit ist, die laufenden Kosten zu übernehmen.

Und spätestens nach einem Todesfall wird aus der emotionalen Frage häufig ein rechtliches Problem.

Wenn mehrere Kinder ein Haus erben

Besonders schwierig wird es, wenn drei oder vier Geschwister gemeinsam Eigentümer werden. Einer möchte verkaufen, der zweite das Haus renovieren und der dritte sieht darin einen unverzichtbaren Teil der Familiengeschichte. Gleichzeitig muss geklärt werden, wer Reparaturen bezahlt, wer das Haus nutzen darf und wie Entscheidungen getroffen werden.

Hinzu kommt, dass Eigentums- und Grundbuchverhältnisse nicht immer ausreichend geklärt sind. In manchen Familien wurden Grundstücke innerhalb der Verwandtschaft weitergegeben, ohne dass sämtliche Änderungen korrekt in den öffentlichen Registern nachvollzogen wurden.

Ein Eintrag im Grundbuch, ein abgeschlossener Nachlass und klare Eigentumsanteile sind deshalb wichtiger als mündliche Familienabsprachen.

Welche rechtlichen Möglichkeiten bei Streitigkeiten bestehen, hängt vom jeweiligen Land und den konkreten Eigentumsverhältnissen ab.

Was Familien rechtzeitig klären sollten

Die wichtigste Entscheidung muss nicht sofort lauten: behalten oder verkaufen. Zunächst sollten Familien wissen, wem die Immobilie rechtlich gehört, welche Kosten tatsächlich entstehen und ob größere Sanierungen notwendig werden.

Ebenso wichtig ist ein offenes Gespräch zwischen Eltern und Kindern über die langfristige Nutzung. Soll das Haus ein gemeinsamer Ferienort bleiben? Könnte es vermietet werden? Ist ein Verkauf für die Eltern grundsätzlich vorstellbar?

Wer das Gebäude behalten möchte, sollte außerdem festlegen, wer sich vor Ort darum kümmert und wie die Kosten unter den Angehörigen verteilt werden. Denn ein leerstehendes Haus braucht regelmäßige Betreuung. Kleine Wasserschäden, undichte Dächer oder nicht gewartete Leitungen können über längere Zeit erhebliche Schäden verursachen.

Am Ende bleibt eine Frage, die sich nicht allein mit Geld beantworten lässt: Wie viel ist uns die Verbindung zur Heimat wert und wer ist bereit, diese Verbindung auch künftig zu finanzieren?

Für manche Familien wird das Elternhaus am Balkan ein Ort bleiben, an dem Kinder und Enkel gemeinsam ihre Ferien verbringen. Für andere könnte ein rechtzeitiger Verkauf die bessere Entscheidung sein. Das eigentliche Problem entsteht häufig erst dann, wenn jahrzehntelang niemand darüber spricht.