Krankgeschrieben und trotzdem bei Dacharbeiten oder im Kaffeehaus gesehen: Kärntner Betriebe berichten von mutmaßlichem Krankenstandsmissbrauch. Die Wirtschaftskammer fordert strengere Kontrollen, doch die ÖGK verweist auf bereits bestehende Möglichkeiten.

Die Wirtschaftskammer Kärnten sieht Handlungsbedarf bei Verdacht auf Krankenstandsmissbrauch. Präsident Jürgen Mandl verlangt schnellere Kontrollen und einen einfacheren Meldeweg für Unternehmen. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) weist hingegen darauf hin, dass Betriebe konkrete Verdachtsfälle schon jetzt direkt melden können.

Mehr als 12.500 Menschen im Krankenstand

Nach den jüngsten verfügbaren ÖGK-Zahlen waren in Kärnten in der Kalenderwoche 46 insgesamt 12.564 Arbeitnehmer im Krankenstand. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 13.133. Das entspricht einem Rückgang um 569 Fälle.

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Gegenüber der Vorwoche stieg die Zahl allerdings von 12.115 auf 12.564. Die Statistik zeigt damit einen saisonalen Anstieg, aber weniger Krankenstände als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Aus diesen Zahlen lässt sich allerdings nicht ableiten, wie viele Krankmeldungen möglicherweise missbräuchlich erfolgten.

Krankgeschrieben und trotzdem auf dem Dach?

Mandl fordert, dass die Gesundheitskasse bei konkreten Verdachtsfällen strenger und vor allem schneller kontrolliert. Gerade bei kurzen Krankenständen könne bereits ein einzelner Tag entscheidend sein, um mögliche Verstöße festzustellen.

Mehrere Unternehmer haben der Wirtschaftskammer ungewöhnliche Beobachtungen gemeldet. Ein Kärntner Dachdeckerbetrieb berichtet beispielsweise von einem Mitarbeiter, der wegen starker Rückenschmerzen krankgeschrieben war, gleichzeitig aber wiederholt bei privaten Dacharbeiten beobachtet worden sein soll. Auch aus der Gastronomie kommen Beschwerden. Laut Wirtschaftskammer sollen krankgemeldete Mitarbeiter trotz ärztlich angeordneter Bettruhe und eines Ausgehverbots in Kaffeehäusern oder bei Arbeiten auf Veranstaltungen gesehen worden sein. Ob in diesen konkreten Fällen tatsächlich ein Missbrauch nachgewiesen wurde, geht aus der Aussendung der Wirtschaftskammer nicht hervor.

Was im Krankenstand erlaubt ist

Entscheidend ist nicht allein, ob jemand während des Krankenstands seine Wohnung verlässt. Ein Kaffeehausbesuch ist nicht automatisch ein Verstoß gegen die Krankenordnung. Welche Aktivitäten erlaubt sind, hängt von der Erkrankung und den ärztlichen Anweisungen ab. Wer beispielsweise wegen psychischer Beschwerden arbeitsunfähig ist, muss nicht zwangsläufig zu Hause bleiben. Anders sieht es aus, wenn ausdrücklich Bettruhe oder bestimmte Ausgehzeiten vorgeschrieben wurden.

Die ÖGK stellt klar: Jedes Verhalten, das die Genesung beeinträchtigen könnte, muss vermieden werden. Ob eine bestimmte Aktivität mit dem Krankenstand vereinbar ist, beurteilt im Zweifelsfall der Medizinische Dienst.

ÖGK kontrolliert bereits

Nach Angaben der Gesundheitskasse können Arbeitgeber bei einem konkreten, begründeten Missbrauchsverdacht direkt eine Prüfung veranlassen. Dafür können sie sich an eine Kundenservicestelle der ÖGK wenden. Je nach Sachlage werden die Krankmeldung überprüft, ein Krankenbesuch durchgeführt oder eine medizinische Begutachtung veranlasst. Betriebe werden