Viele Menschen träumen davon, ihre Pension in der alten Heimat zu verbringen. Doch wer Österreich verlässt, sollte unbedingt klären, wo er krankenversichert ist. Ab 2027 gibt es außerdem eine wichtige Erleichterung für Pensionisten in Serbien und Bosnien.

Jahrzehntelang in Österreich gearbeitet, Beiträge bezahlt und schließlich den wohlverdienten Ruhestand erreicht: Für viele Menschen mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um nach Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien oder Montenegro zurückzukehren. Die österreichische Pension wird weiter ausbezahlt. Bei der Krankenversicherung ist die Situation allerdings komplizierter.

Eine wichtige Ausnahme betrifft die österreichische Ausgleichszulage. Wer eine niedrige Pension durch diese Leistung aufstockt, verliert bei einem dauerhaften Umzug ins Ausland grundsätzlich den Anspruch darauf. Die eigentliche österreichische Pension wird weiterhin ausbezahlt, die Ausgleichszulage jedoch nicht. Ein Wohnsitzwechsel muss der Pensionsversicherung innerhalb von zwei Wochen gemeldet werden. Zu Unrecht weiterbezahlte Beträge können zurückgefordert werden.

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Österreichische Pension bedeutet nicht automatisch österreichische Krankenversicherung

Die österreichische Pensionsversicherung (PV) stellt ausdrücklich klar, dass Pensionisten mit Wohnsitz im Ausland nicht automatisch weiterhin in Österreich krankenversichert sind. Entscheidend sind vor allem zwei Fragen: In welchem Land lebt der Pensionist und bezieht er dort ebenfalls eine Pension? Mit Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien bestehen Sozialversicherungsabkommen, die auch Regelungen zur Krankenversicherung enthalten.

Wer ausschließlich eine österreichische Pension bezieht und beispielsweise dauerhaft in Serbien lebt, kann grundsätzlich weiterhin über die österreichische Krankenversicherung abgesichert sein. Die medizinischen Leistungen werden dann über den zuständigen Versicherungsträger in Serbien erbracht. Dabei gelten jedoch die dortigen Bestimmungen. Eine österreichische Versicherung bedeutet also nicht, dass im Ausland automatisch dieselben Leistungen, dieselben Ärzte oder dieselben Erstattungen wie in Österreich zur Verfügung stehen.

Was passiert bei zwei Pensionen?

Besonders wichtig wird die Unterscheidung, wenn jemand sowohl eine österreichische als auch eine serbische oder bosnische Pension erhält. In diesem Fall richtet sich die Zuständigkeit nach dem jeweiligen Sozialversicherungsabkommen. Häufig übernimmt der Krankenversicherungsträger des Wohnsitzlandes die Versorgung.

Ein Beispiel: Ein Mann hat 30 Jahre in Österreich und zehn Jahre in Serbien gearbeitet. Nach seiner Pensionierung zieht er dauerhaft nach Belgrad und bezieht Leistungen aus beiden Ländern. Ob für seine Krankenversicherung Österreich oder Serbien zuständig ist, muss anhand der konkreten Versicherungsverhältnisse festgestellt werden. Die Höhe der österreichischen Pension allein beantwortet diese Frage nicht.

Wer einen dauerhaften Umzug plant, sollte deshalb vor der Abmeldung in Österreich mit der Pensionsversicherung und dem zuständigen Krankenversicherungsträger klären, welche Unterlagen benötigt werden und ab wann der Versicherungsschutz gilt.

Ab 2027 entfällt eine lästige Verpflichtung

Für einen Teil der Auslandspensionisten gibt es bereits eine konkrete Verbesserung. Bisher müssen viele Menschen mit österreichischer Pension und Wohnsitz im Ausland jährlich eine sogenannte Lebensbestätigung vorlegen. Mit dieser wird nachgewiesen, dass der Pensionsbezieher noch lebt. Wird die vorgeschriebene Bestätigung nicht rechtzeitig eingereicht, kann die Auszahlung der Pension vorübergehend eingestellt werden.

Ab 2027 entfällt diese Pflicht für Pensionisten mit Wohnsitz in Serbien oder Bosnien und Herzegowina, die sowohl eine österreichische als auch eine Pension aus ihrem jeweiligen Wohnsitzland beziehen.

Möglich wird das durch den elektronischen Austausch von Daten zwischen den Pensionsversicherungsträgern. Für Personen, die ausschließlich eine österreichische Pension beziehen, gilt die Erleichterung nicht automatisch.

Bei einem Wohnsitz in Kroatien entfällt die jährliche Lebensbestätigung aufgrund des digitalen Sterbedatenabgleichs bereits unter bestimmten Voraussetzungen. Die Befreiung gilt für Personen, die sowohl eine österreichische als auch eine kroatische Pension beziehen und deren österreichische Pension nicht auf ein Konto bei einem österreichischen Geldinstitut überwiesen wird. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss weiterhin prüfen, ob eine Lebensbestätigung erforderlich ist.

Und wenn man in Österreich zum Arzt möchte?

Eine weitere Frage betrifft ehemalige Gastarbeiter, die nach ihrer Rückkehr weiterhin regelmäßig ihre Kinder in Österreich besuchen und hier zum Arzt gehen möchten. Ob und unter welchen Bedingungen medizinische Behandlungen in Österreich möglich sind, hängt vom zuständigen Versicherungsträger und den jeweiligen Rechtsvorschriften ab. Ein früherer österreichischer Wohnsitz oder eine noch vorhandene e-card reichen als Nachweis eines aktuellen Leistungsanspruchs nicht aus.

Bei geplanten Behandlungen können zusätzliche Genehmigungen erforderlich sein. Auch eine private Reiseversicherung ersetzt nicht automatisch eine gesetzliche Krankenversicherung.

Der wichtigste Rat lautet deshalb: Vor der endgültigen Rückkehr schriftlich klären, welcher Staat für die Krankenversicherung zuständig ist, welche medizinischen Leistungen übernommen werden und welche Nachweise bei Arztbesuchen im jeweils anderen Land benötigt werden.

Die österreichische Pension kann den Lebensabend am Balkan finanzieren. Ob die medizinische Versorgung im gewünschten Umfang gesichert ist, sollte jedoch bereits vor dem Umzug feststehen.