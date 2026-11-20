Ein Geschoss schlägt unmittelbar vor Österreichs Botschaft in Kiew ein, das Personal flüchtet in den Schutzraum. Die Fenster werden beschädigt, doch eine Schutzfolie verhindert Schlimmeres.

Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Donnerstag, 19. November 2026, die österreichische Botschaft beschädigt worden. Wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) mitteilte, schlug unmittelbar vor dem Gebäude im Stadtzentrum ein Geschoss ein. Verletzt wurde niemand.

Daniel Röthlin, der stellvertretende Missionschef, befand sich gegen 16.30 Uhr im Gang der Botschaft, als er eine laute Explosion hörte. Im Ö1-Journal berichtete er, dass die Mitarbeiter zunächst den Schutzraum aufsuchten. Erst nachdem die unmittelbare Gefahr vorüber war, begutachteten sie die Schäden. Beschädigt wurden mehrere Fenster und drei Fahrzeuge.

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Russischer Botschafter einbestellt

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reagierte bestürzt auf den Angriff. „Offensichtlich kennt die Aggression Russlands keine Grenzen und internationale Regeln“, erklärte er. Diplomatische Vertretungen müssten jederzeit geschützt werden. Stocker kündigte eine offizielle Reaktion Österreichs an und brachte zunächst die Einbestellung des russischen Botschafters ins Spiel.

Diese diplomatische Maßnahme wurde inzwischen angeordnet. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ließ den russischen Botschafter ins Außenministerium einbestellen. Zudem ordnete sie zusätzliche Schutzvorkehrungen für die österreichischen Diplomaten und Mitarbeiter in Kiew an.

Die Botschaft verfügt bereits über einen Schutzraum und eine App, die das Personal vor Luftangriffen warnt. Auch an den Fenstern sind Splitterschutzfolien angebracht. Laut Röthlin haben sich diese beim jüngsten Angriff bewährt: Obwohl die Fenster beschädigt wurden, barsten sie dank der Folien nicht.

Bereits zweiter Vorfall

Besonders brisant ist, dass innerhalb weniger Tage gleich zwei österreichische Vertretungen in der Ukraine beschädigt wurden. Bereits am Dienstag, 17. November, war das österreichische Honorarkonsulat in Dnipro von den Auswirkungen eines russischen Angriffs betroffen. Auch dort wurde niemand verletzt.

Die österreichische Botschaft in Kiew wurde damit zum zweiten betroffenen österreichischen Vertretungsstandort innerhalb einer Woche. Ob die diplomatischen Einrichtungen gezielt angegriffen wurden, ist nicht belegt. Neben der österreichischen Botschaft wurden bei den Angriffen auf Kiew auch andere diplomatische Vertretungen beschädigt. Berichten zufolge waren darunter die niederländische und die brasilianische Botschaft.

Alltag in Kiew zunehmend schwieriger

Die anhaltenden russischen Angriffe erschweren nach Darstellung von Röthlin den Alltag in der ukrainischen Hauptstadt erheblich. Die Menschen könnten ihren gewöhnlichen Tätigkeiten teilweise nicht nachgehen, auch der Verkehr sei stark beeinträchtigt. „Es ist für uns alle belastend und macht es notwendig, dass wir uns immer an die aktuelle Lage anpassen müssen“, erklärte der Diplomat gegenüber Ö1.

Ein Abzug des österreichischen Botschaftspersonals aus Kiew ist derzeit nicht vorgesehen. Eine Fensterfirma soll das Ausmaß der Schäden begutachten und notwendige Reparaturen prüfen. Trotz des Einschlags zeigte sich Röthlin vorsichtig optimistisch, dass die österreichische Vertretung ihren Betrieb fortsetzen kann. Die Sicherheitslage müsse allerdings laufend neu beurteilt werden.