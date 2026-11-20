Eine einzige Summe teilt Österreichs Erwachsene in zwei Hälften. Sie sagt aber weniger über Reichtum aus, als man zunächst vermuten würde.

Wer in Österreich ein Nettovermögen von rund 62.400 Euro besitzt, liegt ungefähr in der Mitte der heimischen Vermögensverteilung. Wer darüberliegt, gehört laut dem Global Wealth Report 2026 der Schweizer Großbank UBS zur vermögenderen Hälfte der Erwachsenen. Reich ist man damit aber nicht zwangsläufig. Entscheidend ist nicht das monatliche Einkommen, sondern der Wert des vorhandenen Vermögens nach Abzug der Schulden.

Die UBS beziffert das Medianvermögen in Österreich auf 71.378 US-Dollar, umgerechnet ungefähr 62.400 Euro. Die Daten beziehen sich auf Ende 2025. Der Median teilt die erwachsene Bevölkerung statistisch in zwei gleich große Gruppen: Die eine Hälfte besitzt weniger, die andere mehr.

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In die Berechnung fließen unter anderem Bankguthaben, Bargeld, Aktien, Fonds, andere Wertpapiere sowie Immobilien und Grundstücke ein. Auch bestimmte private Pensionsvermögen werden berücksichtigt, nicht jedoch gewöhnliche Ansprüche aus der staatlichen Pension. Von den Vermögenswerten werden die bestehenden Schulden abgezogen. Wer beispielsweise eine Eigentumswohnung im Wert von 250.000 Euro besitzt, auf der noch 180.000 Euro Kredit lasten, hat daraus rechnerisch 70.000 Euro Nettovermögen.

Das monatliche Einkommen wird dabei nicht unmittelbar mitgerechnet. Es beeinflusst allerdings, wie viel jemand sparen und an Vermögen aufbauen kann. Zudem bedeutet ein hoher Vermögenswert nicht automatisch finanzielle Sicherheit im Alltag. Wer eine weitgehend abbezahlte Wohnung besitzt, kann statistisch vermögend sein und trotzdem nur wenig Geld für laufende Ausgaben zur Verfügung haben.

Internationaler Vergleich

Im internationalen Ranking des Medianvermögens belegt Österreich Platz 27. Deutschland liegt mit 53.485 US-Dollar auf Rang 30, die USA kommen auf 68.998 US-Dollar und stehen damit knapp hinter Österreich auf Platz 28. Deutlich höher fällt das mittlere Vermögen in Luxemburg mit 394.005 US-Dollar und in der Schweiz mit 145.555 US-Dollar aus. Auch Italien mit 131.001 US-Dollar und Frankreich mit 121.898 US-Dollar liegen vor Österreich.

Eine Überraschung liefert der Blick nach Slowenien. Dort beträgt das Medianvermögen laut UBS 81.366 US-Dollar pro erwachsener Person und liegt damit rund 14 Prozent über dem österreichischen Wert. Slowenien erreicht im internationalen Vergleich Rang 25.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Menschen in Slowenien insgesamt wohlhabender wären als jene in Österreich. Ein höheres Medianvermögen sagt zunächst nur etwas über die Mitte der Vermögensverteilung aus. Einkommen, Kaufkraft, Immobilienpreise und Lebenshaltungskosten werden dadurch nicht unmittelbar vergleichbar.

Median und Durchschnitt

Noch deutlicher werden die Unterschiede beim Blick auf das Durchschnittsvermögen. Dieses beträgt laut UBS in Österreich 279.989 US-Dollar pro erwachsener Person und ist damit fast viermal so hoch wie das Medianvermögen von 71.378 US-Dollar. Der Grund: Sehr große Vermögen ziehen den Durchschnitt nach oben, während der Median von besonders vermögenden Einzelpersonen deutlich weniger beeinflusst wird.

Ein einfaches Beispiel zeigt den Unterschied. Vier Personen besitzen jeweils 20.000 Euro, eine fünfte Person verfügt über eine Million Euro. Das durchschnittliche Vermögen der fünf Personen beträgt 216.000 Euro. Der Median liegt dagegen weiterhin bei nur 20.000 Euro, weil drei der fünf Personen höchstens diesen Betrag besitzen.

Österreich liegt beim Durchschnittsvermögen weltweit auf Rang 22, beim Median aber nur auf Rang 27. Diese Differenz zeigt, wie stark sich die beiden Kennzahlen unterscheiden können. Wer wissen möchte, wo die Mitte der Bevölkerung tatsächlich liegt, erhält mit dem Median deshalb ein aussagekräftigeres Bild.

Weltweit immer mehr Millionäre

Das weltweite Privatvermögen wuchs 2025 laut UBS um 10,8 Prozent, bereits das dritte Jahr in Folge. Der Zuwachs wurde in US-Dollar berechnet und teilweise durch Wechselkursentwicklungen beeinflusst. Besonders stark fiel das Wachstum in Europa, dem Nahen Osten und Afrika aus. Gleichzeitig stieg die Zahl der Dollar-Millionäre weltweit um knapp eine Million Menschen. Rechnerisch kamen damit mehr als 2.600 neue Millionäre pro Tag hinzu.

Besonders ausgeprägt war diese Entwicklung in den USA. Dort kamen 2025 mehr als 440.000 Dollar-Millionäre hinzu. Insgesamt leben dort laut UBS rund 23,6 Millionen Menschen mit einem Nettovermögen von mindestens einer Million US-Dollar. Das entspricht mehr als 40 Prozent aller Dollar-Millionäre in den untersuchten Märkten.

Die wachsenden Vermögen bedeuten allerdings nicht, dass alle Menschen gleichermaßen profitieren. Während hohe Vermögen stark von steigenden Aktienkursen und Immobilienwerten profitieren können, sagt das globale Wachstum wenig darüber aus, wie sich die finanzielle Lage eines durchschnittlichen Haushalts tatsächlich entwickelt hat.