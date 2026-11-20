Sonne im Süden, Regen im Norden, dazu Schnee bis in tiefe Lagen. Das Wochenende zeigt Österreich von ganz verschiedenen Seiten.

Das Wetter in Österreich zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner unbeständigen Seite und fällt regional sehr unterschiedlich aus. Zwischen Freitag und Montag wechseln einander Regenschauer, Schneefall und sonnige Phasen ab. Am Samstag bringt eine Kaltfront zudem deutlich kühlere Luft ins Land.

Freitag: Regen im Norden, Sonne im Süden

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Der Freitag bringt vor allem entlang der Alpennordseite und im Norden immer wieder Regenschauer. Einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Schnee fällt oberhalb von rund 1.300 Metern. Im Süden und Südosten bleibt es dagegen weitgehend trocken, dort zeigt sich auch häufiger die Sonne.

Teils kräftiger Westwind macht sich im Norden, im Nordosten und auf den Bergen bemerkbar. Die Temperaturen erreichen verbreitet 6 bis 12 Grad, im windigen Osten sind bis zu 15 Grad möglich.

Samstag: Kaltfront bringt Abkühlung

In der Nacht auf Samstag ziehen von Norden her weitere Wolken auf. Vor allem entlang der Alpennordseite muss mit Regen und Schneefall gerechnet werden. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 700 bis 1.300 Meter. Im Süden bleibt es dagegen überwiegend trocken.

Der Wind weht im Süden und Südosten meist schwach, in den übrigen Regionen mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis plus 6 Grad.

Am Samstag zeigt sich das Wetter regional unterschiedlich. Von Osttirol bis ins Südburgenland lockert der Nebel meist rasch auf, anschließend kommt zeitweise die Sonne zum Vorschein. Entlang der Nordalpen überwiegen zunächst die Wolken, außerdem fällt verbreitet Regen oder Schnee. Im Tagesverlauf werden die trockenen Abschnitte häufiger, im Westen halten sich einzelne Schauer jedoch länger.

Der zunächst lebhafte bis kräftige Wind aus West bis Nordwest schwächt sich im Laufe des Tages ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 12 Grad, wobei es im sonnigen Südosten am mildesten bleibt.

Sonntag: Regen zieht von Südwesten auf

Der Sonntag beginnt in den Niederungen teils mit Nebel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken von Südwesten her, später setzt zunehmend Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt zwischen etwa 600 und 1.300 Metern.

Zwischen dem Innviertel und dem Nordburgenland bleibt es voraussichtlich weitgehend trocken, allerdings zeigt sich die Sonne dort nur selten. Der Wind spielt tagsüber vorübergehend eine untergeordnete Rolle. Die Höchsttemperaturen erreichen 2 bis 8 Grad.

Montag: Schnee bis in zahlreiche Täler möglich

Am Montag bleibt es an der Alpennordseite zeitweise nass. Von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis zu den nördlichen Alpen sind Regen- und Schneeschauer möglich. Die Schneefallgrenze bewegt sich je nach Region zwischen 400 und 1.000 Metern. Damit kann es vorübergehend auch bis in zahlreiche Täler schneien.

Südlich des Alpenhauptkamms sowie in einigen Regionen des Ostens gibt es dagegen auch sonnige Abschnitte. Im übrigen Land wechseln sich Wolken und kurze Auflockerungen ab. Der Wind weht vielerorts lebhaft aus Nordwest, im Bergland teilweise kräftig.

Die Temperaturen erreichen am Montag nur noch 0 bis 8 Grad.