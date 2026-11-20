Ein Eingriff im Privathaus, ein Influencer ohne Ausbildung, fünf Kinder ohne Mutter. Nun klärt ein Gericht, wie es so weit kommen konnte.

Mit der Eröffnung der gerichtlichen Untersuchung zum Tod der 33-jährigen Alice Webb, die nach einem Liquid Brazilian Butt Lifting gestorben ist, rücken zwei Punkte in den Vordergrund. Ermittlern zufolge wurde ihr siebenmal so viel Filler gespritzt, wie ein Arzt empfohlen hatte. Zudem stehen mutmaßliche Versäumnisse bei der Notfallversorgung im Raum.

Webb war selbständige Kosmetikerin und Mutter von fünf Kindern, sie stammte aus Wotton-under-Edge in Gloucestershire. Im September 2024 unterzog sie sich dem Eingriff in einem Privathaus. Bei dieser Methode wird das Gesäß geformt, indem Füllmaterial eingespritzt wird.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Den Ermittlern zufolge bekam Webb insgesamt 1.400 Milliliter Hyaluronsäure gespritzt, auf jede Gesäßhälfte entfielen 700 Milliliter. Ein Arzt, der mit dem Behandler kooperiert hatte, soll dagegen lediglich 100 Milliliter pro Seite empfohlen haben. Webbs Schwägerin zufolge waren anfangs 1.000 Milliliter geplant. Die zusätzlichen 400 Milliliter hätte Webb gratis dazubekommen sollen.

Die Obduktion ergab Spuren der Substanz in Lunge, Gehirn, Herz, Nieren und Schilddrüse. Der Gerichtsmediziner schloss sich der Einschätzung an, wonach sich das Füllmaterial über den Blutkreislauf im Körper ausgebreitet und am Ende eine tödliche Durchblutungsstörung am Herzen ausgelöst hatte.

Letzte Stunden

Um 20.12 Uhr sandte Webb ihrer Schwägerin die letzte Textnachricht: „Schmerzhaft.“ Wenig später wurde ihr übel, sie brach zusammen und verlor das Bewusstsein. Um 21 Uhr langte ein Notruf ein.

Vor Gericht berichtete die Rettungssanitäterin Allanah Kingston, das EKG habe eine „massive Ischämie“ gezeigt, also eine schwere Durchblutungsstörung. Noch vor Ort erlitt Webb einen Herzstillstand. Die Einsatzkräfte belebten sie wieder und fuhren sie ins Gloucestershire Royal Hospital, wo sie wenige Stunden darauf starb.

Der Behandler

Die Behandlung hatte der Beauty-Influencer Jordan James Parke vorgenommen. Laut den Rettungskräften unternahm er keinen Versuch, Webbs Atmung zu stabilisieren. Ihr Geburtsdatum und einen Notfallkontakt habe er nicht angeben können. Ins Spital mitzufahren lehnte er demnach ab, mit der Begründung, er sei „erschöpft“.

Parke verfügte über keine ärztliche Ausbildung. Als der Eingriff stattfand, durften in Großbritannien unter gewissen Bedingungen auch Personen ohne medizinischen Hintergrund derartige Behandlungen anbieten. In zwei Regionen hatten Behörden ihm solche Eingriffe allerdings schon zuvor aus Sicherheitsgründen untersagt.

Die Behörden hatten vor, Parke wegen grob fahrlässiger Tötung anzuklagen. Am 18. Februar 2026 wurde er jedoch tot in London entdeckt. Wie er zu Tode kam, ist nach wie vor ungeklärt.

Das Untersuchungsverfahren zu Webbs Tod ist noch im Gang. Außerdem hat die britische Regierung eine Gesetzesänderung angestoßen. Künftig sollen nur noch approbierte Ärzte in staatlich überprüften Einrichtungen Liquid BBL durchführen dürfen. Der Beschluss soll Anfang 2027 fallen.