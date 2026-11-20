Der Einkaufsrausch vor dem Black Friday bekommt neue Spielregeln. Wer jetzt auf Raten kauft, muss erst Einblick in sein Budget geben.

Wenige Tage vor dem Black Friday tritt in Österreich ein verschärftes Regelwerk für Verbraucherkredite in Kraft. Das Gesetz erfasst ab heute auch Kleinkredite, Null-Prozent-Finanzierungen und „Buy now, pay later“-Angebote. Konsumentinnen und Konsumenten sollen damit besser vor Überschuldung geschützt werden.

Rund um den Aktionstag locken Online-Shops besonders häufig mit Ratenzahlung und aufgeschobener Bezahlung. Die Anbieter sind künftig verpflichtet, die finanzielle Situation ihrer Kundschaft genauer zu durchleuchten, bevor ein Kauf zustande kommt. Das betrifft unter anderem Klarna und PayPal. Erstmals gilt die Regelung auch für Kredite mit einem Betrag unter 200 Euro.

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Wer künftig bei Klarna einkauft, muss laut dem Unternehmen zuvor einen „Budgetcheck“ absolvieren. Verlangt werden dabei Angaben zu Einkommen, Wohnkosten und laufenden Ausgaben.

Neue Befugnisse

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) bekommt erstmals besondere Befugnisse, um die Vergabe von Verbraucherkrediten zu überwachen. Oliver Schütz, Vorstand der FMA, sagte laut APA, der Verbraucherschutz müsse „möglichst früh einsetzen“.

Das Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz 2026 (VerKRÄG 2026) erließ das Verbraucherkreditgesetz 2026 (VKrG 2026), das seit 20. November 2026 gilt: Kreditgeber müssen vor Vertragsabschluss die Kreditwürdigkeit eingehend prüfen und dürfen den Kredit nur bereitstellen, wenn die Rückzahlung wahrscheinlich ist, und Kreditinstitute müssen Vorkehrungen gegen bestimmte Verbraucherrechtsverstöße treffen. Die FMA überwacht diese Anforderungen und kann die entsprechenden Systeme und Prozesse vor Ort prüfen.

Der Handelsverband teilt das Anliegen, eine Überschuldung zu verhindern, warnt jedoch vor zusätzlichem bürokratischem Aufwand. Bei einigen Händlern ist damit zu rechnen, dass sie ihre Angebote zum nachträglichen Bezahlen zurückfahren.

Privatinsolvenzen steigen

Nach Angaben von Creditreform ist die Zahl der Privatinsolvenzen in Oberösterreich in den ersten drei Quartalen 2026 auf 1.150 Verfahren gestiegen. Das entspricht einem Plus von rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In absoluten Zahlen verzeichnet österreichweit nur Wien mehr Fälle als Oberösterreich.

Zum Anstieg trägt eine Gesetzesänderung im Sommer bei. Bis Mitte Juli konnten sich überschuldete Privatpersonen unter bestimmten Voraussetzungen schon nach drei Jahren von ihren Schulden befreien. Seit dem 17. Juli beträgt die Dauer des Abschöpfungsverfahrens grundsätzlich wieder fünf Jahre. Aus diesem Grund reichten zahlreiche Betroffene ihre Anträge noch vor dem Stichtag ein.

Laut FMA waren Ende 2025 bei österreichischen Banken Verbraucherkredite im Umfang von 22,5 Milliarden Euro aushaftend. Das Volumen lag damit um 6,8 Prozent über dem Wert des Vorjahres.