In Österreich wurden von Jänner bis Oktober 2026 insgesamt 423 Fälle der Legionärskrankheit gemeldet. Im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres waren es 369. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vom 12. November.

Damit stieg die Zahl der registrierten Erkrankungen um 14,6 Prozent. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2025 wurden laut offizieller Jahresstatistik 419 Fälle gemeldet. Dieser Wert wurde 2026 bereits nach zehn Monaten überschritten. Die Erkrankung wird durch Legionellen verursacht, Bakterien, die sich unter bestimmten Bedingungen in Wasserleitungen und technischen Anlagen vermehren können. Besonders gefährlich wird es, wenn belastete Wassertröpfchen eingeatmet werden.

Zwei Städte, sieben Todesfälle

Wie schwer eine Legionelleninfektion verlaufen kann, zeigte sich im Sommer in Oberösterreich. Im Großraum Linz erkrankten insgesamt 36 Menschen, vier starben. Die Behörden untersuchten mehr als 280 Wasserproben. Im Verdacht standen unter anderem technische Kühlanlagen, in denen Legionellen nachgewiesen wurden.

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Ein eindeutiger Nachweis für die Ursache sämtlicher Erkrankungen gelang jedoch nicht. Seit Anfang September wurden keine neuen Fälle mehr dem Ausbruch zugeordnet. Am 8. Oktober erklärten die Behörden das Ausbruchsgeschehen für beendet.

Auch Innsbruck war 2026 von einer ungewöhnlichen Häufung betroffen. Dort wurden bis Oktober 23 Infektionen und drei Todesfälle registriert. Unter den Betroffenen befanden sich auch Bewohner zweier Seniorenheime. Anders als in Linz konnte in Innsbruck keine gemeinsame Infektionsquelle für alle Fälle festgestellt werden. Die Behörden gehen vielmehr von unterschiedlichen Ansteckungsorten aus.

Was die österreichweiten Zahlen tatsächlich zeigen

Die beiden Städte verdeutlichen zugleich, warum der landesweite Anstieg differenziert betrachtet werden muss. Österreich registrierte bis Oktober 54 Erkrankungen mehr als im Vergleichszeitraum 2025. Allein die 36 Fälle des Linzer Ausbruchsgeschehens entsprechen rechnerisch zwei Dritteln dieses zusätzlichen Fallaufkommens.

Das bedeutet nicht, dass der Anstieg ausschließlich durch Linz verursacht wurde. Auch andere Regionen verzeichneten Erkrankungen, während sich die Entwicklung regional unterschiedlich darstellt. Der Vergleich zeigt jedoch, wie stark einzelne größere Ausbruchsgeschehen eine bundesweite Statistik beeinflussen können.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet bleibt die Entwicklung dennoch auffällig. Der Median der jährlich bis Oktober registrierten Erkrankungen lag zwischen 2021 und 2025 bei 284 Fällen. Die 423 Meldungen des laufenden Jahres liegen rund 49 Prozent darüber.

Fast 80 Prozent der Infektionen entstehen zu Hause

Ein besonders überraschender Zusammenhang betrifft die Ansteckungsorte. Laut AGES ereignen sich fast 80 Prozent der Legionelleninfektionen im häuslichen Umfeld. Das größte Risiko besteht also keineswegs ausschließlich in Hotels, Schwimmbädern oder Krankenhäusern.

Legionellen kommen natürlicherweise in Wasser vor. Problematisch wird es, wenn sie sich in künstlichen Wassersystemen vermehren. Besonders günstige Bedingungen finden die Bakterien in warmem, wenig bewegtem Wasser. Kritisch sind beispielsweise schlecht eingestellte Warmwasseranlagen, selten benutzte Duschen oder längere Zeit ungenutzte Leitungen.

Beim Duschen entstehen feinste Wassertröpfchen, sogenannte Aerosole. Werden diese eingeatmet, können die Bakterien in die Lunge gelangen und eine schwere Lungenentzündung verursachen. Das bloße Trinken von Wasser ist normalerweise kein Infektionsweg. Auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist äußerst ungewöhnlich.

Warum eine Wohnung nach dem Urlaub problematisch werden kann

Ein häufig unterschätztes Risiko entsteht, wenn Wasser über längere Zeit in Leitungen steht. Das kann beispielsweise nach einem mehrwöchigen Urlaub passieren oder wenn eine Wohnung längere Zeit nicht bewohnt wird.

Die AGES empfiehlt deshalb, nach längerer Abwesenheit alle ungenutzten Leitungen drei bis fünf Minuten mit heißem Wasser durchzuspülen, bevor wieder geduscht wird. Dabei sollte der Raum gut gelüftet und das Einatmen des entstehenden Wassernebels möglichst vermieden werden.

Besonders relevant ist diese Empfehlung bei einer Abwesenheit von sieben bis 14 Tagen oder länger. Auch selten benutzte Gästeduschen, Kellerbäder und Gartenanschlüsse können problematisch sein, wenn sich darin Wasser über längere Zeit erwärmt und kaum bewegt.

Diese Temperaturen sind entscheidend

Wie stark sich Legionellen vermehren können, hängt wesentlich von der Wassertemperatur ab. Für Warmwasserspeicher empfiehlt die AGES eine Temperatur von mindestens 60 Grad Celsius. An den Entnahmestellen sollten nach ausreichendem Vorlauf mindestens 55 Grad erreicht werden können.

Bei niedrigeren Temperaturen können sich die Bakterien unter geeigneten Bedingungen stärker vermehren. Das bedeutet allerdings nicht, dass aus der Dusche dauerhaft 60 Grad heißes Wasser fließen soll. Wegen der Verbrühungsgefahr muss die Temperatur an den tatsächlichen Nutzungsstellen entsprechend geregelt werden.

In Mehrparteienhäusern sollten Veränderungen an zentralen Warmwasseranlagen nicht eigenmächtig vorgenommen werden. Bei Verdacht auf zu niedrige Temperaturen empfiehlt sich eine Überprüfung durch die Hausverwaltung oder einen Fachbetrieb.

Welche Symptome auf Legionellen hindeuten

Die Legionärskrankheit äußert sich häufig durch hohes Fieber, Husten, Kopf- und Muskelschmerzen sowie zunehmende Atembeschwerden. Die ersten Symptome treten meist zwei bis zehn Tage nach der Ansteckung auf. Manchmal kommen Durchfall oder Verwirrtheit hinzu.

Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Raucher und Personen mit chronischen Lungenkrankheiten oder geschwächtem Immunsystem.

Die Erkrankung kann mit geeigneten Antibiotika behandelt werden. Entscheidend ist allerdings, dass sie rechtzeitig erkannt wird. Wer nach einem möglichen Kontakt mit belastetem Wasser hohes Fieber, Husten oder Atemnot entwickelt, sollte deshalb rasch ärztliche Hilfe suchen und auf die mögliche Legionellenexposition hinweisen.