Legionellen fordern im Großraum Linz drei Todesopfer – nun schlägt der Erreger auch im Bezirk Amstetten zu.

In einer betreuten Wohnanlage im Bezirk Amstetten wurde eine Bewohnerin positiv auf Legionellen getestet. Die Frau befindet sich derzeit in stationärer Behandlung im Landesklinikum Amstetten. Da die Infektionsquelle noch nicht identifiziert werden konnte, haben die zuständigen Behörden Wasserproben aus der Anlage entnommen und Untersuchungen eingeleitet.

Im Großraum Linz sind bislang 32 Erkrankungsfälle im Zusammenhang mit Legionellen dokumentiert, drei davon endeten tödlich. Fünf Personen befinden sich weiterhin in stationärer Behandlung. Im Bereich Linz-Leonding wurde eine Kühlanlage als mögliche Quelle identifiziert, in der erhöhte Legionellenwerte nachgewiesen wurden. Die Anlage wurde daraufhin außer Betrieb genommen und desinfiziert. Im Zuge der Ermittlungen wurden insgesamt 200 Wasserproben gezogen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Behörden ermitteln Quelle

Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer erklärte, dass die Behörden gemeinsam mit der AGES tätig sind: „Wir haben als Sanitätsbehörde alle notwendigen Schritte eingeleitet, um in Zusammenarbeit mit der AGES die Quelle der Infektion ausfindig zu machen.“ Gleichzeitig betonte sie, dass der genaue Infektionsort der Patientin noch offen sei: „Zudem wissen wir nicht, ob sich die Frau wirklich dort infiziert hat oder anderswo. Das ist auch Teil der Erhebungen.“ Der Amtsarzt stufte das Risiko für die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner der Anlage als gering ein, da jede Wohneinheit über einen selbständigen Wasserkreislauf verfügt.

Gefährliche Bakterien

Legionellen treten in natürlichen Gewässern grundsätzlich in niedrigen Konzentrationen auf, können sich jedoch unter bestimmten Bedingungen – etwa in Warmwassersystemen – stark vermehren. Eine Infektion kann zur sogenannten Legionärskrankheit führen, einer schwerwiegenden Form der Lungenentzündung. Besonders anfällig sind Personen mit geschwächtem Immunsystem sowie Raucherinnen und Raucher.

Übertragen werden die Bakterien in der Regel durch das Einatmen von fein zerstäubten Wassertröpfchen, die mit Legionellen kontaminiert sind.